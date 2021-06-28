Начало Петрова поста в 2021 году: как питаться и что делать в этот период

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В православной церкви установлены четыре многодневных поста. Один из них приходится на лето - это Петров пост. Он не так строг, как, например, Великий пост, однако им не принято пренебрегать. Указание воздержания на этот период есть уже в апостольских постановлениях: "После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти".

Когда начинается Петров пост

В этом году пост начинается 28 июня (в понедельник) и продлится до 11 июля (воскресенье) включительно. То есть две недели. 12 июля будет совершаться память святых апостолов Петра и Павла. Этим праздником и завершится многодневный пост.

Почему пост назван Петровым (или Апостольским)

Из библейских текстов известно, что после Пятидесятницы ученики Христа пребывали в посте и усердной молитве, готовясь к всемирной проповеди Евангелия. Поэтому, подражая примеру апостолов, сегодня многие верующие решаются на период воздержания, чтобы укрепить свои духовные силы. Как наставляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Важно исполнять все церковные предписания в отношении поста не для того, чтобы бездумно истязать себя, как иногда говорят люди нецерковные, но именно для того, чтобы открыть свои внутренние способности воспринимать силу Божественной благодати. И воздержание от пищи, и определенная самоизоляция от искушающих влияний мира сего, и молитва в храме помогают нам изменить свое внутреннее состояние, а значит, обрести дар Божественной благодати".

Как вести себя во время поста

Пост отличается от диеты еще и тем, что в первую очередь направлен на борьбу со своими страстями. Именно поэтому православные верующие стараются в этот период больше читать духовной литературы, меньше предаваться различным увеселениям, чаще бывать на службах в храме. Именно этому учил в свое время святитель Василий Великий: "Воздержание от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы сделать пост похвальным, а надобно, чтобы и в прочем соответствовало поведение, то есть речи, и обращение, и сближение должно иметь с теми, от кого можно получить пользу, так, чтобы воздержание от пищи было дополнением подвижничества".

Что можно есть в Петров пост

Во время Апостольского поста уставом предписано полное исключение из рациона продуктов животного происхождения. Во все дни, кроме сред и пятниц, допускается употребление в пищу рыбы. Рыба разрешается и в те постные дни, когда совершается память святых, которым положено всенощное бдение. Это может быть праздник, к примеру, того святого, в честь которого возведен храм.

Монастырский устав еще строже, и в определенные дни не благословляется горячая еда с растительным маслом. Но таких ограничений придерживаются только монашествующие. Для остальных пост не такой строгий.

Чтобы разнообразить меню, в рацион можно вводить следующие продукты:

любые виды круп (манная, овсяная, гречневая, рисовая, перловая и др.),

бобовые (фасоль, горох, чечевица, кукуруза),

макаронные изделия,

любые овощи (морковь, картофель, капуста, кабачок, баклажан, томаты, огурцы и др.),

любые фрукты и ягоды (бананы, апельсины, яблоки, лимоны, клубника и др.),

зелень (петрушка, укроп, базилик и др.),

грибы,

орехи,

сухофрукты,

различные семена.

Для кого допускаются послабления в посте

Церковь разрешает не ограничивать свой рацион только растительной пищей всех беременных женщин, кормящих мам, военнослужащих и людей, находящихся в заключении. Ряд послаблений имеют и маленькие дети, а также находящиеся в дороге (путешествующие) и, конечно, болеющие.

В любом случае пост должен соблюдаться с рассуждением и не во вред здоровью.

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