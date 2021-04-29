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29 апреля 2021, 09:00

Надежный фундамент сотрудничества: ОАО "Минскжелезобетон" и "Дана Холдингз" договорились увеличить поставки на 50%

Надежный фундамент сотрудничества в данном случае не штамп, а вполне конкретный образ. На фундаментах производства знаменитого предприятия "Минскжелезобетон" построены многие знаковые здания столицы, например Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны или Дворец Независимости. А сегодня строительные материалы, которые выпускает лидер отрасли, активно используются при возведении самого масштабного инвестиционного проекта столицы – многофункционального комплекса Minsk World. И объемы растут!

Представители "Дана Холдингз" и компании "Минскжелезобетон" обсудили наращивание объемов поставок продукции
Представители "Дана Холдингз" и компании "Минскжелезобетон" обсудили наращивание объемов поставок продукции

Встретиться представители "Дана Холдингз" и компании "Минскжелезобетон" решили прямо в комплексе Minsk World – сначала побеседовали в офисе, а затем прошли по территории огромной стройки, чтобы воочию оценить масштабы ведущихся работ. Главная тема для обсуждения – наращивание объемов поставок продукции.

Представители "Дана Холдингз" и компании "Минскжелезобетон" прошли по территории стройки, чтобы воочию оценить масштабы ведущихся работ
Представители "Дана Холдингз" и компании "Минскжелезобетон" прошли по территории стройки, чтобы воочию оценить масштабы ведущихся работ

Сегодня ОАО "Минскжелезобетон" – крупнейшая организация страны по производству строительных материалов, элементов благоустройства. Как рассказал главный инженер компании Александр Эйсмонт, ни один объект в Минске за последние 45 лет не был построен без продукции этого предприятия.

– И когда на рынок пришел такой крупный застройщик, как "Дана Холдингз", мы не могли не начать сотрудничество. Работать вместе мы начали с 2012 года. За это время наша компания поставила на площадки этого застройщика продукции в объеме 130 тыс. куб. метров – на общую сумму более 13 млн долларов, – отметил Александр Эйсмонт.

Александр Эйсмонт, главный инженер ОАО "Минскжелезобетон"
Александр Эйсмонт, главный инженер ОАО "Минскжелезобетон"

Главный инженер подчеркивает, что сотрудничество двух компаний-лидеров развивалось по экспоненте – объемы поставок постоянно росли.

– В 2020 году мы продали "Дана Холдингз" уже 38 тыс. куб. метров продукции. Для нашего предприятия это около 9% всего объема выпуска. Поэтому для нас такой крупный и надежный заказчик – это действительно стратегический партнер, – уверен Александр Эйсмонт.

На предприятии "Минскжелезобетон" сотрудничество с "Дана Холдингз" считают не только взаимовыгодным, но и удачным с точки зрения надежности и стабильности.

– В наших отношениях нет таких моментов, которые зачастую присущи другим строительным организациям – имею в виду просрочку платежей. Существуют определенные договоренности по оплате – и они всегда соблюдаются. Важно также, что выборка продукции идет стабильно в течение года. Понятно, что зимой есть ограничения по монолитному бетонированию или благоустройству территории, но заказы от этого застройщика мы получаем регулярно. С таким крупным заказчиком, как "Дана Холдингз", работать и приятно, и финансово выгодно, – отметил Александр Эйсмонт.

Продукция предприятия "Минскжелезобетон"
Продукция предприятия "Минскжелезобетон"

Как рассказал директор компании "Дана Астра" Павел Овчаров, "Минскжелезобетон" поставляет застройщику широкий спектр продукции. Например, сборный железобетон – это перемычки и вентиляционные блоки, а также керамзитобетонные блоки, сваи, элементы фасадов и стен, тротуарную плитку.

Павел Овчаров, директор компании "Дана Астра"
Павел Овчаров, директор компании "Дана Астра"

– Предприятие "Минскжелезобетон" – один из лидеров отрасли, его продукция отличается высоким качеством, никаких рекламаций у нас не бывает. Все графики поставок исполняются четко по условиям заключенных контрактов, поэтому мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества. Отмечу, что при строительстве комплекса Minsk World доля отечественных стройматериалов и оборудования составляет практически 98%, все работы выполняют только белорусские подрядные организации. Таким образом, реализация этого самого масштабного инвестиционного проекта столицы создает по всей стране десятки тысяч новых рабочих мест и помогает загрузить производственные мощности многих предприятий строительной отрасли – ведь у нас сотни контрагентов, – подчеркнул Павел Овчаров.

Площадку комплекса Minsk World сейчас, спустя пять лет с начала строительства, просто не узнать. По всему периметру возвышаются новенькие дома – и уже сданные, и еще строящиеся. Прокладываются улицы, обустраиваются внутриквартальные территории. Работа, как заметили минчане, кипит даже ночью – прожектора кранов чертят на строительных площадках замысловатые узоры.

Комплекс Minsk World
Комплекс Minsk World

– Сегодня работы ведутся во всех кварталах, одновременно строятся более 65 объектов, в том числе Международный финансовый центр. Мы опережаем графики, планируя завершить основную часть работ уже к 2024 году. Поэтому заинтересованы в надежных поставщиках, которые умеют выдерживать качество и сроки. В 2020 году мы увеличили закупки у предприятия "Минскжелезобетон" более чем в три раза. Это говорит о том, что инвестиционный проект Minsk World развивается очень активно. И в 2021 году мы намерены увеличить закупки еще на 50% по сравнению с прошлым годом, – подчеркнул Павел Овчаров.

Выяснилось, к слову, что встреча стратегических партнеров помогла не только скорректировать планы будущих поставок, но и определить новые виды продукции, которые заинтересовали застройщика.

– Мы договорились об использовании арматурных каркасов, которые нужны в монолитном строительстве. Кроме того, обсудили возможность поставок в комплекс Minsk World инновационной продукции ОАО "Минскжелезобетон" – специальной плитки для велосипедных дорожек, которая выпускается с узкой фаской. Это позволяет укладывать ее без резкого перехода от одной плитки к другой – кататься по таким дорожкам будет приятно и на велосипеде, и на роликах. К слову, велодорожки, которые очень востребованы всеми любителями здорового образа жизни, свяжут все кварталы комплекса и станут одной из фишек нашего проекта, – рассказал Павел Овчаров.

Партнеры пожали друг другу руки, скрепляя достигнутые договоренности. У дальнейшего сотрудничества лидеров – надежный фундамент. Без преувеличения.

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