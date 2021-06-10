"Надо разбираться" - посол России прокомментировал слова Протасевича о финансировании Telegram-каналов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов прокомментировал слова из интервью Романа Протасевича о финансировании экстремистского Telegram-канала некими российскими предпринимателями, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава российской дипмиссии уверен, что ситуация, описанная в обозначенном интервью, требует дополнительного разъяснения, разбирательства. "Тем более что мы говорим здесь о проблеме, наверное, межгосударственного масштаба", - отметил он.

"Вообще во всем надо разбираться, - убежден Евгений Лукьянов. - Знаете, что такое мужество? Это терпение в минуту опасности. Это гениальная констатация. И здесь нужно иметь терпение, потому что это еще одна опасность, еще одна утка, вброс. Всегда нужно задавать вопрос, кому это выгодно. Если вы ответите себе на этот вопрос, вам многое станет яснее".

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