Надтачаев: сегодня происходят попытки подменить смыслы и факты о Великой Отечественной войне

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня пытаются подменить смыслы и факты о Великой Отечественной войне. Об этом журналистам заявил ученый секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Валерий Надтачаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для многих представителей современного поколения эта война становится все дальше. И сегодня те, кто ведет с нами идеологическую войну, стараются выбить у нас историческую память. И все предпринимают для этого. В странах Западной Европы проводят опросы, по итогам которых оказывается, что не СССР внес решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, а другие - Соединенные Штаты, англичане, что партизаны - это сборище бандитов, убийц и мародеров. То есть пытаются произвести подмену смыслов и фактов", - отметил Валерий Надтачаев.

Говоря о карательных операциях, которые проводились на территории Беларуси, ученый секретарь констатировал: "Людей истребляли либо по факту этнической принадлежности, как евреев, либо просто потому, что кому-то показалось, что они имеют отношение к партизанам. Это звучит жестко, но оккупанты их назначали партизанами. И в отчетах не писали, что убили мирных жителей, там значились партизаны и бандпособники. И такой кровавый шлейф за оккупантами тянется с 1941 года, с самых первых недель Великой Отечественной войны".

Валерий Надтачаев подчеркнул: на оккупированной территории людей убивали независимо от их принадлежности к партизанам. "Не нужно забывать про план "Ост", в котором предусматривалось 75% (населения оккупированных территорий. - Прим. БЕЛТА) переселить за Урал, а 25% онемечить. На практике это все оказалось уничтожением народа. Нам известно 140 крупных, знаковых карательных операций, но их было на самом деле гораздо больше. Людей убивали просто так, сначала евреев, а потом и белорусов. У евреев не было шансов от слова совсем, их уничтожали с маниакальным упорством. Создавали гетто, которые практически были лагерями смерти", - продолжил ученый секретарь.

"В музее мы стараемся посредством предметов и инсталляций показать жестокость, античеловеческую сущность этого нацистского оккупационного режима, который не щадил никого. Нужно, чтобы люди помнили, потому что сейчас говорят о том, что все придумали, СССР и Германия виноваты в равной степени. С этим нельзя согласиться, необходимо бороться, потому что это не безобидная пропаганда. Они называли нас "унтерменшами" - недочеловеками. И сегодня они демонизируют нас, представляя опять недочеловеками, которых можно потом раздавить, не испытывая в душе никаких чувств. Это очень страшно", - добавил Валерий Надтачаев.

Он рассказал, что сегодня в Беларуси свыше 9 тыс. памятников войны. "Они поставлены в честь героев войны, партизан, подпольщиков, мирных жителей. Есть и другие, что напоминают нам о расстрелянных, замученных. И это тоже мы стараемся доносить нашим посетителям, чтобы помнили", - заключил ученый секретарь.-0-