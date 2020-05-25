Находящиеся в России белорусы имеют право на бесплатное лечение от коронавируса - посольство

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Находящиеся в России граждане Беларуси имеют право бесплатно получить медицинскую помощь в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такое разъяснение опубликовано на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

"Граждане Беларуси, постоянно проживающие в России (имеющие вид на жительство в РФ), имеют равные права с гражданами Российской Федерации на получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения России по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Граждане Беларуси, временно пребывающие и временно проживающие и не работающие, имеют право получить бесплатную скорую медицинскую помощь и медицинскую помощь в случае возникновения у них в период пребывания в России заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в этот перечень в соответствии с постановлением правительства РФ от 31 января 2020 года №66 "О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в сообщении посольства.

Кроме того, граждане Беларуси также могут приобретать полисы добровольного медицинского страхования и в соответствии с ними получать медицинскую помощь.

При возникновении проблемных вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи в Москве, в диппредставительстве посоветовали обращаться по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 8.00 до 21.00). "По этому телефону принимаются заявки в случаях, если вам не оказали медицинскую помощь либо необходима помощь в доставке продуктов и лекарств (для пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями)", - добавили в посольстве.

В настоящее время решением российской стороны из-за ситуации с коронавирусом приостановлено регулярное авиационное и железнодорожное сообщение с другими странами, в том числе с Беларусью.-0-