Найденный в Бобруйске уникальный шлем мог принадлежать полоцкому князю Изяславу - историки

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки считают, что найденный в Бобруйске уникальный шлем , скорее всего, принадлежал полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и княжны Рогнеды. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Сейчас артефакт, который хорошо сохранился благодаря тому, что долгое время находился в воде, восстанавливают лучшие реставраторы. Шлем обнаружили в начале апреля случайно, когда сотрудники местного предприятия углубляли дно Березины. Его чудом не задели ковшом экскаватора, который убирал глину.

"Совершенно недавно в городе Бобруйске при земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти – скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого. Он сейчас на реставрации. Когда мы отреставрируем, я думаю, что мы сможем с честью выставлять и гордиться этим", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

По словам историка Николая Силкова, была сделана первоначальная экспертиза, которая установила: находка редкая не только для Беларуси, но и для мира. Существует только 19 подобных шлемов, которые сохранились до наших дней. Найденный в Бобруйске артефакт стал 20-м. По мнению экспертов, по возрасту шлем обошел знаменитую шапку Мономаха, которой почти 600 лет.

Внешний вид шлема свидетельствует: это работа по заказу, штучная, выполнена, скорее всего, скандинавами. Период бытования подобных шлемов – X-XI века. Это время, когда на территории Беларуси формировалась государственность.

"Что мы из письменных источников знаем об этом времени? Что происходило на территории среднего течения Березины? Что самое интересное, источники не сообщают ничего. Поэтому находка в Бобруйске такого статусного шлема – уже само по себе это сенсация", - считает кандидат исторических наук, доцент Степан Темушев.-0-