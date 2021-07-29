Наличие астмы и аллергического ринита не утяжеляет течение COVID-19 - медики

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наличие у пациента астмы и аллергического ринита не является фактором, который способен усилить риск тяжелого течения COVID-19, сообщил врач аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы, главный внештатный детский аллерголог Минздрава Дмитрий Буза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда началась пандемия, было много информации о том, что особенно страдают люди с бронхолегочными проблемами, родители пациентов с астмой беспокоились по этому поводу", - отметил Дмитрий Буза. Он добавил, что если у человека есть аллергопатология, связанная с поражением дыхательной системы, нужно соблюдать рекомендации врача касательно базисной терапии. Если астма или аллергический ринит находятся под контролем, то протекание коронавирусной инфекции не будет отличаться от тех случаев, когда этих заболеваний нет.

Преподаватель кафедры пульмонологии и фтизиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования, главный внештатный аллерголог и иммунолог Министерства здравоохранения Антонина Осипова заметила, что по этому вопросу очень много разноречивых данных.

"Конечно, мы ожидали, что пациенты, страдающие аллергическим заболеванием, будут хуже переносить коронавирусную инфекцию. Тем не менее таких данных нет. Я проанализировала очень много зарубежных источников, и там сообщается, что, наоборот, при контроле бронхиальной астмы, ношении масок, соблюдении всех защитных мероприятий пациенты, страдающие аллергическим заболеванием, переносят коронавирусную инфекцию проще и легче, чем пациенты с сахарным диабетом, онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказала она.

Говоря о том, можно ли вакцинироваться против COVID-19 в момент обострения аллергии, она ответила отрицательно. "Безусловно, нет. Невозможно вакцинироваться в период обострения любого заболевания. Нужно пережить этот пик поллинации и потом в спокойном состоянии провакцинироваться", - сказала она.

Также Антонина Осипова привела результаты исследования, проведенного в 130 центрах мира, во время которого ученые доказали, почему болеют COVID-19 те люди, которые соблюдают все карантинные меры и даже уехали в сельскую местность и живут весьма уединенно. Оказалось, что пыльца может на себе адсорбировать коронавирус. Особенно этим характеризуется пыльца деревьев. Вот почему так важно носить маски и респираторы, заметила она.-0-