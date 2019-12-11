НАН Беларуси присудила восемь премий 2019 года

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий академии 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Решено присудить восемь премий в областях физико-математических, физико-технических и технических, биологических, медицинских, гуманитарных и социальных, аграрных наук, информационных технологий, химии и наук о Земле. Всего в комиссию было представлено 22 работы.

Отмечены авторские коллективы Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Института физики имени Б.И.Степанова (за цикл работ "Оптические процессы в металло-диэлектрических наноструктурах и разработка рекомендаций по их практическому применению в сенсорике и оптоэлектронике"), научно-технического центра "Карьерная техника" Объединенного института машиностроения (за цикл работ "Ресурсная механика трансмиссий: комплекс методов расчета, проектирования и диагностики на основе информационной модели технически сложного изделия для создания и обеспечения надежности трансмиссий").

В области информационных технологий премия присуждена заведующему лабораторией Объединенного института проблем информатики Петру Бибило за цикл работ "Оптимизация функциональных и структурных моделей цифровых устройств при автоматизированном проектировании сверхбольших интегральных схем", в области гуманитарных и социальных наук - заведующему отделом Института экономики Ольге Булко за цикл работ "Развитие сферы услуг в Республике Беларусь".

В числе победителей также авторские коллективы Отделения химии и наук о Земле НАН, Института биоорганической химии (за разработку инновационных автоматизированных методов получения синтетических генов для белковой инженерии, генной терапии и синтетической биологии), Института генетики и цитологии (за разработку и внедрение молекулярно-генетических технологий оценки предрасположенности к социально-значимым заболеваниям и высоким спортивным достижениям), Белорусской медицинской академии последипломного образования, Института биофизики и клеточной инженерии (за инновационные методы диагностики и лечения пациентов со стоматологической патологией, включая использование стволовых клеток в виде биотрансплантатов).

В области аграрных наук премия досталась ученым Научно-практического центра по животноводству за разработку селекционно-генетических приемов и методов оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных для ускорения селекционного и породообразовательного процессов.

Премии НАН Беларуси учреждены в 1995 году для поддержки отечественных ученых, научные работы которых получили признание в Беларуси и за ее пределами, оказали значительное влияние на выполнение государственных программ. С 2017 года конкурсы на соискание премий проводятся ежегодно. Размер вознаграждения составляет 250 базовых величин (в настоящее время 1 БВ - Br25,5).-0-