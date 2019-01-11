НАН Беларуси проводит дни открытых дверей с 14 января по 1 февраля

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси проводит дни открытых дверей с 14 января по 1 февраля во время праздничных мероприятий, посвященных Дню белорусской науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В этот период все желающие могут бесплатно посетить Музей истории НАН Беларуси. На площади около 250 кв.м расположено более 3,5 тыс. экспонатов, которые отражают историю становления и развития науки в Беларуси, создание и развитие научных направлений, деятельность ученых, научных подразделений и институтов, становление академических научных школ в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, международные научные связи, вопросы государственного руководства наукой, выдающиеся научные достижения.

Институт подготовки научных кадров НАН проводит день открытых дверей 30 января в 15.00. Сотрудники и преподаватели института расскажут об условиях поступления и обучении в магистратуре и аспирантуре НАН Беларуси, помогут молодым людям сделать выбор из 15 специальностей магистратуры. Мероприятие состоится по адресу: ул.Кнорина, д.1, 3 этаж, ауд. 36.-0-