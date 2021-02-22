НАН: на белорусский язык переведено восемь кодексов

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусский язык переведено восемь кодексов. Об этом сообщил директор Института языкознания имени Я.Коласа Игорь Копылов во время круглого стола "Стварэнне беларускамоўнай заканадаўчай базы як фактар гарманічнага развіцця грамадства", передает корреспондент БЕЛТА.

С 2019 года совместно с Национальным центром правовой информации ведется работа над подготовкой кодексов на белорусском языке. "На сегодня переведено восемь кодексов: Избирательный кодекс, Кодекс о браке и семье, Гражданский кодекс, Жилищный кодекс, Кодекс о земле, Кодекс о недрах, Трудовой кодекс и Кодекс о судоустройстве и статусе судей. В планах перевести все остальные, что позволит публиковать документы и получать информацию, в том числе законодательную, на двух государственных языках. В плане развития белорусского языка, его сохранения и популяризации это будет иметь большое значение", - сказал директор института.

"Несмотря на то, что юридическая терминология, как и торгово-экономическая, военная, относится к старейшим терминологическим системам белорусского языка, это очень сложный пласт лексики, требующий детального научного исследования. Работая над переводом, мы столкнулись с множеством проблем, и накопился широкий круг вопросов, которые можно решить только совместно: с участием лингвистов, юристов, программистов", - отметил он.

По словам начальника управления редакционно-издательских работ Национального центра правовой информации Натальи Судиловской, сегодня на белорусском языке принимается около 5% законодательных актов. "Из 24 кодексов только один - Кодекс о культуре - был принят на белорусском языке. Тем не менее уже в этом году будет переведено еще шесть кодексов", - сказала она.

Игорь Копылов добавил, что "не может быть ни патриотизма, ни историко-культурных ценностей, ни исторической памяти без базовой национальной ценности - языка. Поэтому в условиях независимости крайне важное значение должно придаваться белорусскому языку, который является фактором нашей самобытности".

Круглый стол включен в республиканский план мероприятий по проведению в Беларуси 2021 года под знаком Года народного единства и приурочен к Международному дню родного языка. Участие в заседании приняли сотрудники Национального центра правовой информации, члены экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык, члены Республиканской терминологической комиссии при НАН, специалисты Института языкознания имени Я.Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН.-0-