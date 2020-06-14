НАН объявила набор в докторантуру и аспирантуру

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук объявлен набор в докторантуру и аспирантуру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Прием в докторантуру и аспирантуру НАН пройдет с 1 августа по 30 сентября 2020 года. Вступительные экзамены будут организованы с 5 по 9 октября.

С более подробной информацией о порядке приема можно ознакомиться на сайте НАН. Также можно обратиться непосредственно в научные организации или в отдел аспирантуры и докторантуры академии по телефонам 8 (017) 280 14 75, 280 00 64.-0-