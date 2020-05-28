НАН планирует провести Фестиваль науки в сентябре

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси планирует провести Фестиваль науки в сентябре. Об этом сообщил главный ученый секретарь НАН, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

По мнению Андрея Иванца, начинать работу по вовлечению в науку со студентами - уже несколько запоздалая мера. Нужно работать и со школьниками, причем не только со старшеклассниками. "Важно предоставлять юным исследователям площадки, где они могли бы показать полученные результаты, демонстрировать им интересные научные достижения. Уже стал традиционным Фестиваль науки в Центральном ботаническом саду НАН. Мы рассчитываем, что в течение лета эпидемиологическая ситуация нормализуется и очередной фестиваль, запланированный на сентябрь, состоится. Уже проделана огромная работа: новые локации, площадки, новые участники. Планируем существенно расширить международное присутствие", - сказал он.

В 2019 году Фестиваль науки посетили более 10 тыс. человек. "Эта цифра свидетельствует о высоком интересе общества к науке, ее достижениям. Формирование положительного имиджа ученого делает эту профессию более привлекательной", - подчеркнул главный ученый секретарь.

Заместитель председателя Совета молодых ученых НАН, заведующий сектором кооперации Института системных исследований в АПК Егор Гусаков рассказал о работе Академии наук по выявлению талантливой молодежи, привлечению к занятиям наукой и поддержке их начинаний. "В школе формируются представления о том, чем человек будет заниматься в дальнейшем. И если он выбирает научную деятельность, то одна из задач Совета молодых ученых НАН - всячески поддерживать эти инициативы", - отметил он.

Егор Гусаков во время круглого стола

НАН организует дни открытых дверей, конкурсы, школы юных исследователей. Такие школы работают по самым разным направлениям: физика, математика, физиология, ботаника, зоология, история, археология, экономика. Проводятся форумы и конференции, в том числе "Молодежь в науке", где есть отдельная секция для школьников. "В марте этого года мы провели форум научной молодежи "Путь в науку". Он собрал не только студентов, аспирантов и магистрантов, но и школьников. Возможно, в будущем многие из них свяжут свою жизнь с наукой", - добавил Егор Гусаков.-0-

Фото Максима Гучека

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