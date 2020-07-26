Народный учитель Беларуси: нужно учиться ориентироваться в информационных потоках

26 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нам нужно учиться ориентироваться в информационных потоках. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился народный учитель Беларуси Валерий Барашков.

"Образование сейчас сделало огромный шаг вперед. Совершенствуется материально-техническая база, строятся современные учебные учреждения. Лучше стала и учебная программа. Однако мало снабдить учителей и учеников современной техникой - нужно научить их ориентироваться в процессах, которые идут в мире. Интернет пестрит большим количеством информации, как полезной, так и непроверенной. И нужно уметь отличать одно от другого. К такому информационному потоку не всегда готовы взрослые, не то что молодежь, у которой еще совсем мало жизненного опыта. Эти процессы нужно понимать и уметь в них ориентироваться", - сказал Валерий Барашков.

Педагог отметил, что белорусская система образования много взяла от советской школы. "Образование - очень сложный социальный процесс. Белорусская система обучения много взяла от советской школы, а это, на мой взгляд, одна из самых сильных систем образования. Мы развиваем наших детей, помогаем им реализовать имеющийся потенциал. Ежегодно белорусы представляют свою страну на международных олимпиадах по разным предметам. И многие привозят оттуда медали. А это лучшее подтверждение тому, что наша система двигается в правильном направлении. Затем вчерашние школьники становятся успешными специалистами мирового уровня".

По словам Валерия Барашкова, современная система образования дает все необходимое для работы учителей и качественного обучения детей. "Я начинал свою карьеру в сельской школе, тогда и представить не мог, что в будущем у нас будут подобные условия работы. Мы идем в ногу со временем. Приятно, что развитию современных школ государство уделяет много внимания. И это одно из лучших вложений в будущее Беларуси".-0-