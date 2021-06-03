Нарышкин: мы высоко оцениваем уровень взаимодействия между спецслужбами России и Беларуси

3 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Российские спецслужбы дорожат партнерскими отношениями с белорусскими коллегами. Об этом заявил после совместного заседания с Комитетом госбезопасности Беларуси директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня состоялось 20-е совместное заседание коллегии Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Службы внешней разведки Российской Федерации. "Проведение совместной коллегии спецслужб наших стран стало доброй традицией и хорошей возможностью вместе оценить результаты совместной работы за последнее время, спланировать дальнейшие действия, оценить, насколько точно мы решаем задачи, которые ставят перед нами президенты двух стран. В ходе совместной дискуссии мы сделали глубокий анализ нынешнего момента. И должен сказать, что мы высоко оцениваем уровень взаимодействия, доверительность в отношениях между нашими двумя специальными службами и дорожим партнерскими связями", - отметил Сергей Нарышкин.
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