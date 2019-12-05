Наступательный потенциал в информационной сфере уже сформирован в некоторых государствах - Макаров

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наступательный потенциал в информационной сфере уже сформирован в ряде государств, а технологии работают в том числе и на милитаризацию информпространства. Об этом сегодня на международной научно-практической конференции заявил директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Ведущие игроки информационного поля сейчас спешно выстраивают линии обороны. При этом если несколько лет назад в информационной сфере доминировали темы свободы торговли и прав человека, то сейчас вопрос безопасности является доминантным. "Мы видим уже какой-то баланс, если не приоритет вопросов безопасности над вопросами свобод и прав. Это ставит в тупик классические демократии, когда они вынуждены "наступить на горло своей песне", как говорится, включая в законодательства все большие и большие запреты на распространение фейков и так далее", - сказал глава БИСИ.

"Наступательный потенциал в ряде государств уже сформирован - есть киберкомандования, кибервойска, - заметил он. - Очевидно, что в информационном пространстве доминируют технические науки. Но на сегодняшний день технологии работают в том числе и на милитаризацию информационного пространства. И даже, может быть, в большей степени, чем на его разрядки. Полагаю, что важнейшую роль в данных условиях призвано сыграть право". По мнению Олега Макарова, важным аспектом в архитектуре информбезопасности является международное взаимодействие. То есть выработка решений и документов на уровне международных организаций, которые будут призваны урегулировать вопросы информационной безопасности.

"Беларусь выдвигает целый ряд инициатив. Мы говорим об информационном суверенитете, как о новом подходе к обеспечению информационной безопасности, об информационном нейтралитете, как о форме государственно-ответственного поведения и самоограничения на использование деструктивных технологий в ущерб другим государствам. Мы продвигаем инициативу пояса цифрового добрососедства", - подчеркнул Олег Макаров.

БИСИ проводит исследования в первую очередь по стратегии развития Беларуси. "Мы не столько заточены на вопросы безопасности, за исключением информационной, сколько на вопросы развития, международную повестку. Но помимо этого мы изучаем наше общество, двусторонние отношения, региональное сотрудничество, вопросы развития, "окна возможностей" и так далее, - пояснил Олег Макаров. - И нас волнует не столько сам факт фейкньюс, деструктивного информационного воздействия, сколько методология ответственного поведения, методология верификации информации, аналитики и подход не к тому, как разоблачать фейки, а к тому - что такое ответственная информация, аналитика, ответственные СМИ со стратегическо-научной точки зрения".

Комитет государственной безопасности совместно с Институтом национальной безопасности с 5 по 6 декабря проводит в Минске VII Международную научно-практическую конференцию "Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации". Пленарная сессия открытия конференции состоялась сегодня в "Президент-Отеле" с участием руководства КГБ, Государственного секретариата Совета безопасности, Государственного комитета по науке и технологиям, ИНБ Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств - участников СНГ и Белорусского института стратегических исследований.

В работе конференции принимают участие более 450 делегатов из 11 стран и восемь международных организаций (Антитеррористический центр государств - участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Постоянный комитет Союзного государства, Секретариат Парламентского собрания Союза Беларуси и России).-0-