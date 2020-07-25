Наталья Бондаренко: белорусы умеют побеждать, я горжусь, что могу это доказывать

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личные победы каждого белоруса двигают страну вперед, и очень приятно с гордостью показывать все, что мы можем, защищая честь страны на мировой арене. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась младший инспектор группы профилактики пожарно-профилактической части №41 Центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС Наталья Бондаренко. Обладательница премии Президента "За духовное возрождение", в нынешнем году она стала еще и "Женщиной года" в номинации "Духовность и культура".

Мама двоих детей работает на "Минск-Арене", отвечает за безопасность этого объекта. Но ее основные достижения связаны со спортом, благодаря которому она и оказалась в рядах спасателей. И для своего коллектива, своей страны стала героем, показывая отличные результаты в составе спортивной команды Минского городского управления МЧС в соревнованиях "Сильнейший пожарный-спасатель" (Firefighter combat challenge).

По образованию она преподаватель физической культуры и спорта, профессионально занималась легкой атлетикой, тренировалась у Натальи Духновой (тренер Марины Арзамасовой). "В училище Олимпийского резерва знакомый из гомельского МЧС рассказал, что в Минске ищут легкоатлетов в спортивную команду городского отдела. Меня взяли. Начинала с того, что бегала кросс, играла в волейбол. А после рождения второго сына узнала о новом для Беларуси виде спорта - пожарно-спасательном. Девушек в нем тогда не было. В этот спорт меня привел тренер и лидер нынешней команды Сергей Вечер. И с января 2018 года я начала тренироваться вместе с парнями", - поделилась воспоминаниями Наталья Бондаренко.

Миниатюрная на вид девушка сразу доказала: слабый пол может справиться с препятствиями такого пожарного кроссфита. В 2018-2019 годах у нее сложились удачные сезоны, она не раз становилась сильнейшей в индивидуальном зачете на международных соревнованиях. "В Минске выиграла международный старт, в котором участвовали 13 стран. Через неделю поехали в Киев на соревнования - и там я стала первой. В 2019 году в Варшаве победила в подъеме на высотное здание (35 этажей) и выиграла в похожих соревнованиях в Питере в ноябре - там был подъем на 39-й этаж в полной пожарной экипировке. Это сложные виды соревнований, более мужские", - рассказала о своих достижениях Наталья Бондаренко.

Пожарно-спасательный спорт зародился из прикладного вида подготовки и тестирования пожарных, но перерос в полноценные соревнования. Участникам нужно пройти пять этапов: подняться с рукавом на площадку четвертого этажа специальной башни, вытянуть руками скрутку из пожарных рукавов весом 20 кг, поработать кувалдой, попасть водой из пожарного рукава в мишень и в завершение перетащить манекен весом 80 кг. Кто бывал на День города возле Дворца спорта в Минске, видел, как даже спортсмены-мужчины ближе к концу дистанции еле передвигаются - это колоссальная нагрузка.

В Европе девушки давно соревнуются в этом виде спорта. Наталье Бондаренко, которая с самого начала взяла высокую планку, теперь постоянно приходится держать ее, когда на соревнования приезжают очень сильные и опытные соперницы из Чехии, Украины, Германии и др. Защищать дома честь страны - особая ответственность.

Ее пример вдохновил и других. К команде присоединились еще две спортсменки, в том числе ее подруга из НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС. Пришли за адреналином, азартом и победами.

"Когда поднимается белорусский флаг, эмоции не передать. Ты доказываешь прежде всего самому себе, что можешь, несмотря ни на что. Для меня важный показатель, что я, мама двоих детей, и в другой стране могу конкурировать, показывать, что у нас тоже люди умеют побеждать, чего-то добиваться", - призналась Наталья Бондаренко.

Несмотря на несколько брутальный род деятельности, для нее не проблема в любой момент сменить ботинки со стальным носом на изящные туфли, быть любящей мамой, женой. "На службе ты надеваешь погоны и должна соответствовать: быть более жесткой, требовательной к себе и другим. Когда ты постоянно в форме, боевой одежде, тащишь на себе 15-20 кг обмундирования, то еще больше хочется, когда снимаешь все это, надеть юбочку, туфельки, сходить на маникюр, детям вкусностей наготовить. Переключаешься моментально", - объяснила она.

Наталья Бондаренко уверена, что каждый человек своими талантами, делами, профессиональной и общественной деятельностью двигает страну вперед. И она рада, что ее личные победы тоже этому помогают.-0-