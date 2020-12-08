Нацагентство по туризму продлило прием заявок на конкурс "Познай Беларусь" до 11 декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство по туризму продлило до 11 декабря прием заявок на XVIII Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь", сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

"По многочисленным просьбам прием заявок продлен до 11 декабря включительно", - сообщили в нацагентстве. Ранее прием заявок планировали завершить 9 декабря.

В этом году утверждены 10 номинаций, в которых будут соревноваться профессионалы туризма и любители путешествий.

Жюри выберет лучших экскурсовода, туристическую компанию и средства размещения (отели высокой/средней и низкой ценовой категории, санатории).

В номинации "Агроэкоусадьба года" лучших определят в подноминациях "Этнокультура", "Экоусадьба", "Агротуристический кластер".

Среди номинаций также "Материал года", "Музеи и объекты развлечения года", "Фотография года", "Рассказы о малой Родине". Кроме того, выберут лучший проект в туротрасли.

Традиционно среди туристов популярна номинация "Я познаю Беларусь". Для участия нужно сфотографироваться на фоне как можно большего количества достопримечательностей из списка туристических объектов и разместить свои фотографии в социальных сетях с хештегами #познайбеларусь2020 и #discoverbelarus2020

Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, консолидировать усилия госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.-0-