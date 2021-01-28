Нацбанк объявил конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк объявляет о старте конкурса видеоблогеров "Деньги имеют значение", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет, от 18 лет до 31 года. В нем могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране. "Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором будет раскрыта тема цифровой грамотности в финансовой сфере. Рекомендуемая продолжительность - три минуты", - отметили в Нацбанке.

Главный приз в каждой возрастной категории - денежная премия в размере Br1 тыс. Также денежными премиями в каждой из возрастных категорий будут отмечены работы, занявшие второе и третье места (Br700 и Br500 соответственно). Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.

Заявку на участие в конкурсе, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 12 марта 2021 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by. Итоги будут объявлены не позднее 29 марта 2021 года.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности.

Конкурс проводится с 2018 года и приурочен к проведению в Беларуси Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году пройдет с 22 по 28 марта под девизом "Береги себя, береги свои деньги". В 2020 году количество присланных работ превысило 420.-0-