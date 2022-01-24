Нацбанк объявляет конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение"

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Республики Беларусь объявляет о старте конкурса видеоблогеров "Деньги имеют значение", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей банка.

Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик на тему разумного (рационального) заимствования. Рекомендуемая продолжительность видеоролика - 3 мин.

Заявку на участие в конкурсе, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 11 марта 2022 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 28 марта 2022 года.

Как рассказали в банке, конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 16 лет, от 17 лет до 31 года. В нем могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси. Каждый участник конкурса может прислать только одну работу.

Главный приз в каждой возрастной категории - денежная премия в размере Br1 тыс. Для работ, занявших второе и третье места в каждой из возрастных категорий, предусмотрены премии Br700 и Br500 соответственно. Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности.

Конкурс приурочен к проведению в Беларуси Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году пройдет с 21 по 27 марта. Конкурс проводится с 2018 года. В прошлом году количество присланных работ превысило 650.-0-