Нацбанк предложил банкам изучить возможность создания белорусскоязычных версий сайтов и приложений

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси предложил коммерческим банкам рассмотреть возможность создания белорусскоязычных версий сайтов и приложений. Соответствующее письмо регулятора направлено в Ассоциацию белорусских банков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

В тексте отмечается, что в Нацбанк поступают обращения с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан в выборе языка при банковском обслуживании. Белорусскоязычные граждане просят использовать белорусский язык наравне с русским при информировании и предоставлении финансовых услуг населению.

Нацбанк просит банковское сообщество рассмотреть возможность доработать интерфейс программного обеспечения, используемого в банкоматах, инфокиосках на территории Беларуси, мобильного и интернет-банкинга, чтобы информация отображалась в том числе на белорусском языке.

Предлагается рассмотреть возможность введения белорусскоязычной версии официального сайта банка, небанковской кредитно-финансовой организации. Речь также идет об оформлении по требованию клиента на белорусском языке связанных с банковским обслуживанием документов, включая договоры.

Нацбанк просит Ассоциацию белорусских банков проанализировать использование белорусского языка при предоставлении информации об услугах и публикации новостных сообщений на официальном сайте банка, при заключении договоров с клиентами и ответах на их обращения. Также предлагается провести опрос банковского сообщества о планируемых сроках доработки программных интерфейсов банкоматов, инфокиосков, платежных сервисов (приложений). Ассоциации нужно представить сводную информацию Нацбанку не позднее 1 апреля 2020 года.-0-