Нацбанк просит банки создать условия для бесконтактной оплаты без передачи карточки в руки продавцу

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк просит обеспечить удобное размещение платежных терминалов, чтобы владельцы бесконтактных карточек могли самостоятельно прикладывать их к терминалу, не передавая в руки продавцам. Соответствующее письмо регулятор направил в адрес коммерческих банков, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В Национальный банк поступают обращения граждан по поводу использования бесконтактных карточек в организациях торговли и сервиса в условиях напряженной эпидемиологической ситуации. В частности, обращается внимание на установку платежных терминалов на кассах, когда клиенты при оплате не могут самостоятельно приложить карточку к терминалу и вынуждены передавать ее в руки продавцу.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции просим провести работу с находящимися на эквайринговым обслуживании организациями торговли и сервиса для обеспечения удобного размещения платежных терминалов, которое позволит покупателям при оплате самостоятельно прикладывать бесконтактные карточки к терминалам", - отмечается в письме регулятора.

О принятых мерах нужно проинформировать Нацбанк до 20 апреля.-0-