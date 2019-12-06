Нацбанк выпустит в обращение памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі"

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 24 декабря выпускает в обращение памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі". Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 2 декабря 2019 года №478, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Среди новых монет "Брэсцкая крэпасць", "Палацава-паркавы ансамбль. Жылічы", "Свята-Раства-Багародзіцкая царква. Мураванка", "Петрапаўлаўскі сабор. Гомель", "Спаса-Праабражэнская царква. Полацк", "Траецкае прадмесце. Мінск". Монеты номиналом Br2 выпустят тиражом 25 тыс. штук каждого наименования.

Кроме того, ряд памятных монет выпустят в обращение с 27 декабря. Среди них будут три вида монет "Дзень анёла" - золотые (номиналом Br50, 399 штук), серебряные (Br20, 2999 штук) и медно-никелевые (Br1, 4999 штук). В двух видах (серебряные и медно-никелевые) будут выпущены монеты "Вялікі арлец" серии "Птушка года", "Заказнік "Званец" серии "Заказнікі Беларусі" и "Станіслаў Манюшка. 200 год".

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.-0-