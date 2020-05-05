5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси поддержит медиков в борьбе с COVID-19, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"С сегодняшнего дня на наружном электронном световом табло Национальной библиотеки Беларуси появится графический рисунок в поддержку медицинских работников с надписью "Мы разам! Беларусь супраць COVID-19!", "Дзякуй медыкам! Дзякуй усім, хто дапамагае змагацца з вірусам!" - рассказали в НББ.

В связи с распространением COVID-19 белорусские медработники трудятся в сложных условиях с повышенной нагрузкой. "Цель акции - выразить слова благодарности и поддержки тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее", - добавили в учреждении.-0-