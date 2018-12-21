Национальная стратегия развития туризма разрабатывается в Беларуси

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается Национальная стратегия развития туризма на ближайшую и дальнюю перспективы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на заседании Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко напомнил, что на одном из совещаний у главы государства при обсуждении вопросов развития туризма была отмечена недостаточность мер по перспективному, комплексному планированию в этой сфере, а также по устранению причин, препятствующих ее дальнейшему развитию, которое находится в компетенции различных министерств и других государственных организаций.

"В этой связи за каждым из министерств, следовательно, и за членами межведомственного совета, будет закреплен определенный вид туризма или определенные функции по его развитию. Задача для членов совета на данном этапе - совместно с Минспортом комплексно проработать вопросы развития курируемого вида туризма на перспективу до 2035 года для включения в проект Национальной стратегии развития туризма. Сегодня ее разработкой занимается рабочая группа, созданная при Министерстве спорта и туризма. Эту работу нужно усилить, чтобы был конкретный, понятный, обстоятельный документ, - сказал вице-премьер. - При этом развитие туризма должно восприниматься министерствами не как дополнительная функция и нагрузка, а как один из основных видов деятельности, который при правильном построении приносит ощутимый доход конкретному человеку, отрасли и стране в целом".

Стратегия развития туризма будет разработана на ближайшую и дальнюю перспективы на основе глубокого анализа развития отрасли, ее проблемных вопросов, международных тенденций. При этом в документе должны быть отражены ответы на вопросы о способах повышения эффективности использования имеющихся факторов роста рынка туруслуг, о том, что нужно для того, чтобы туризм стал драйвером социально-экономического развития страны, выгодной сферой для инвестиций и создания новых рабочих мест.

Игорь Петришенко перечислил имеющиеся факторы для развития отрасли. Среди них выгодное географическое положение Беларуси, наличие транспортных магистралей европейского значения и туристической инфраструктуры, богатая история и культура, многочисленные памятники, государственная поддержка туризма, развитая система здравоохранения и санаторно-курортного лечения. "Сказать, что это используется хотя бы на четверть от возможного, к сожалению, нельзя, - отметил вице-премьер. - Совершенствуется туристическая инфраструктура, развивается событийный, спортивный туризм и т.д. Но это происходит очень медленно и неуверенно, является несоизмеримым с имеющимися у нас возможностями".

Среди нерешенных проблем низкая развитость внутреннего и въездного туризма, придорожного сервиса, неконкурентная стоимость туристического продукта, низкие темпы диверсификации экспорта туруслуг, слабая узнаваемость страны за рубежом и другие аспекты.

Участники межведомственного совета проанализированы проблемы развития туризма в текущем году, обсудили причины, которые препятствуют их решению, и наметили задачи на 2019 год.-0-