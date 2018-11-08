Национальное кадастровое агентство будет оказывать судам услуги по оценке недвижимости

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство (НКА) Государственного комитета по имуществу теперь сможет оказывать судам услуги по оценке стоимости объектов недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в агентстве.

НКА получило лицензию на осуществление судебно-экспертной деятельности по вопросам оценки стоимости объектов гражданских прав. В частности, речь идет об оценке стоимости земельных участков, имущественных прав на них и капитальных строений, изолированных помещений, машино-мест, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них.

"Специалисты сектора индивидуальной оценки НКА, аттестованные Государственным комитетом судебных экспертиз, смогут оказывать услуги судам, органам дознания и органам, ведущим административный и уголовный процесс. В рамках судебной экспертизы предусмотрено определение рыночной, остаточной, ликвидационной и других видов стоимости объектов гражданских прав", - пояснили в агентстве.

Национальное кадастровое агентство является одной из ключевых организаций на рынке недвижимости, в области имущественных отношений и важным элементом инфраструктуры электронного правительства Беларуси. Агентство создало и обеспечивает функционирование более 10 различных информационных реестров, регистров, систем и сервисов. В их числе регистр недвижимости, реестр цен на земельные участки, реестр адресов, единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц, единый реестр государственного имущества.-0-