Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании февраля

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск подвел итоги конкурса "Самая пунктуальная авиакомпания" за февраль 2019 года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана российская авиакомпания Utair с показателем пунктуальности 84,6%, выполнившая 88 из 104 рейсов без задержек.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания Turkmenistan Airlines с показателем пунктуальности 100%, выполнившая 8 из 8 рейсов без задержек.-0-
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