19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании октября. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания "Аэрофлот" с показателем пунктуальности 88,1%. На ее счету 275 из 312 рейсов без задержек.
В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самый пунктуальный перевозчик - авиакомпания Finnair со стопроцентным показателем. Она выполнила все 16 рейсов без задержек.
РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4041 BYN
|2.402 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.1058 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.1947 BYN
|3.188 BYN
|3.2 BYN