Национальный аэропорт Минск снова стал самым пунктуальным в мире по версии OAG

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск занял первую строчку в топ-20 по пунктуальности полетов за 2019 год среди всех аэропортов мира в категории small airports (с количеством обслуженных пассажиров от 2,5 до 5 млн в год). Рейтинг составлен аналитической компанией Official Airline Guide (OAG), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт аэропорта.

По итогам работы за 2018 год согласно рейтингу OAG Национальный аэропорт Минск также был признан самым пунктуальным аэропортом в мире в той же категории.

Пунктуальность полетов - это показатель выполненных рейсов (прибытие и отправление) без задержек. Задержкой считается отклонение от планового времени вылета/прилета на 15 и более минут без учета отклонений из-за метеоусловий. Данный показатель характеризует своевременность аэропортовых операций по обслуживанию воздушных судов и пассажиров, обработке грузов и почты.

OAG - исследовательская компания со штаб-квартирой в Великобритании, предоставляющая наиболее достоверную цифровую информацию о статусе рейсов аэропортам, авиакомпаниям, обслуживающим компаниям, связанным с туризмом, самолетостроительным компаниям, консультантам по всему миру.

Национальный аэропорт Минск предоставляет весь комплекс аэропортовых услуг. Здесь 2 искусственные взлетно-посадочные полосы, оснащенные современным оборудованием, что позволяет принимать воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях. Регулярные полеты из Национального аэропорта Минск выполняются по 55 международным воздушным трассам в Западную Европу, Ближний Восток и другие регионы.-0-