Национальный архив готовит проекты к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный архив представит на выставках в Минске документы к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом научного использования документов и информации архива Маргарита Старостенко.

По ее словам, архив совместно с Национальной библиотекой и Белорусским государственный архивом кинофотофонодокументов готовит выставку "Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі". Она откроется 17 сентября в Национальной библиотеке.

"В октябре 1939 года в Белостоке состоялось Народное собрание. Принятые на нем документы - о государственной власти, вхождении Западной Беларуси в состав БССР, о земле, национализации банков и крупных промышленных предприятий - сыграли важную роль в дальнейшем развитии белорусской государственности, экономики, культуры, образования. Юридически-правовое закрепление вхождения Западной Беларуси в состав БССР отражено в Декларации Народного собрания Западной Беларуси. Документы, которые представляет Национальный архив на выставке, отражают важнейшие события этого процесса. Они будут демонстрироваться широкой публике впервые", - рассказала Маргарита Старостенко.

В свою очередь Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов подготовил фотографии того периода. Всего будет представлено около 20 фотоснимков и 10 документов. Такое ограниченное количество документов объясняется тем, что параллельно будет организована еще одна выставка к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР.

"18-19 сентября состоится международная конференция по этой теме, организованная Национальной академией наук. Одна из ее секций будет проходить на нашей базе, - отметила завотделом. - На выставке будут представлены не только документы, но и почтовые открытки, марки, а также деньги тех времен. Напомню, в декабре 1939 года на всей территории Западной Беларуси был осуществлен переход на советскую валюту. Советскими рублями вместо польских злотых стали выплачивать зарплату, продавать и покупать товары, оказывать услуги населению. У наших посетителей будет уникальная возможность увидеть эти банкноты".-0-