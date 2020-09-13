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13 сентября 2020, 20:08

Нацкомиссия по правам ребенка: очевидно, что детям не место на несанкционированных митингах

Скриншот видео СТВ
Скриншот видео СТВ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидно, что детям не место на несанкционированных митингах. Об этом в эфире СТВ заявил член Национальный комиссии по правам ребенка, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Алексей Подвойский, сообщает БЕЛТА.

"Во-первых, есть Конвенция о правах ребенка ООН, Конституция Беларуси, закон "О правах ребенка" и другие правовые акты, которые регулируют вопросы ответственности родителей. Если говорить о том, что происходит на массовых несанкционированных мероприятиях, то здесь есть нарушение прав ребенка. Ведь задача государства и семьи - это защита ребенка. Можем ли мы обеспечить безопасность на таком несанкционированном мероприятии? Конечно, нет. Очевидно, что ребенку там не место, - сказал Алексей Подвойский.- Негативная оценка того, что родители берут с собой детей на несанкционированные мероприятия дается и в европейских странах. Это не только наша позиция".

Член нацкомиссии отметил, что задача госорганов и прокуратуры - предупредить такие моменты. "С теми родителями, которые не понимают этой ситуации в правовом поле, проводятся беседы, разъяснения. Помимо всего прокурор вносит официальное предупреждение. В дальнейшем у нас есть органы опеки и попечительства. В ряде случаев они могут рассматривать вопрос о нахождении ребенка в социально опасном положении", - отметил он.

Алексей Подвойский подчеркнул, что участие родителя в несанкцинированном митинге влечет административную ответственность. "И там штрафы достаточо большие - 10-20 б.в. Аналогичным образом, если ваш ребенок принимает участие в несанкционированном мероприятии, то на него тоже может быть наложен штраф, если это подросток. А, если это ночное время и ваш ребенок просто вышел посмотреть и поглазеть на эту ситуацию, ему нет 16 лет и вы не обеспечили его сопровождение, то на родителя будет наложен штраф. Если ребенок не достиг возраста административной ответственности и принял участие в несанкционированном митинге, то будет рассматриваться вопрос об административной ответственности, то есть в виде наложения штрафа на родителей за ненадлежащее воспитание", - заявил он.

По словам члена нацкомиссии, по различным фактам уже предупреждены более сотни родителей и детей. "В большинстве случаев они внимают слову прокурора. Можно приводить примеры в различных городах :Жодино, Минск, Брест, Гомель, когда родителям прокурор вынес официальное предупреждение и после этого ребенок в поле зрения правоохранительных органов не попадал. И это хорошо, - сказал он. - Прежде всего наша задача оградить ребенка от участия в несанкционированных мероприятиях.Обеспечить благополучное детство, надлежащее развитие и уберечь от проблем - это самое лучшее, что могут сделать для ребенка государство и родители".

В качестве негативного примера Алексей Подвойский привел ролик, облетевший интернет, когда мама в нетрезвом состоянии находится в центре несанкционированных событий. "Это первые признаки социально опасного положения. В связи с этим, конечно, органы опеки и попечительства будут рассматривать вопрос о социально опасном положении ребенка. Если ситуация не исправится и продолжится в том же русле, то вероятность того, что ребенка изымут очень велика. Ребенок в таком случае помещается на гособеспечение: в приют либо в замещающую семью на срок до 6 месяцев. Опять же не с целью, чтобы ребенка забрать. В это время с родителями ведется реабилитационная, восстановительная работа, чтобы ребенка вернуть в семью", - добавил он.-0-

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