Нацпарку "Припятский" выделят Br3,2 млн на технику для ликвидации ЧС природного характера

В нацпарке "Припятский". Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для национального парка "Припятский" выделят Br3,2 млн на покупку техники для ликвидации ЧС природного характера. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2019 года №900, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Средства передадут Управлению делами Президента для нацпарка "Припятский" на приобретение техники и оборудования, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера.

Министерству финансов поручено выделить Br3,2 млн из средств, которые предусмотрены в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Постановление принято в соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2019 год".-0-