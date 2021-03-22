Научная конференция о сохранении исторической памяти пройдет 23 марта в Палате представителей

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей проведет 23 марта международную научно-практическую конференцию "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В фокусе работы конференции будут вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии примут участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.

В фойе Овального зала Дома правительства будет организована работа двух выставок - "Историческая память в книжном наследии" и "Партизаны Беларуси".-0-