Научный форум к 20-летию радиоканала "Культура" откроется в Минске 16 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 16-18 февраля пройдет совместная республиканская научно-практическая конференция Белтелерадиокомпании и факультета журналистики БГУ. Форум "Современная белорусская аудиокультура в условиях цивилизационных вызовов" приурочен к 20-летию канала "Культура" Белорусского радио. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В первый день работы конференции, 16 февраля, в формате круглого стола исследователи, студенты, журналисты и медиаменеджеры обсудят историю, современный этап и перспективы работы радиоканала "Культура", его роль в формировании национального культурного пространства в контексте новейших трендов медиасферы. Состоится презентация тематической фотовыставки, подготовленной коллективом радиоканала, а также сборника научных и научно-популярных текстов, интервью с журналистами "Культуры".

Серия мастер-классов для молодых авторов продолжит юбилейные мероприятия 17 и 18 февраля. На творческих встречах будущие журналисты услышат из первых уст секреты создания авторских программ, познакомятся с методами ведения прямых эфиров и записи интервью.

Площадкой форума станет медиатека им. профессора М.Е. Тикоцкого на базе факультета журналистики БГУ. Одна из задач круглого стола - инициировать активный диалог преподавателей и работников радио, чтобы расширить возможности практической подготовки журналистских кадров.-0-