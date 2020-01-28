Научный комитет по изучению Антарктики выделил грант белорусскому ученому

28 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Научный комитет по изучению Антарктики (SCAR) выделил грант белорусскому ученому, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

SCAR объявил трех грантополучателей. Среди них - заведующий лабораторией трансграничного загрязнения Института природопользования НАН профессор Сергей Какарека. Также грант получили Лариса Самчишина из Украины и Летиция Тедеско из Италии.

Предусмотрено посещение белорусским ученым Центра антарктических исследований Университета королевы Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия). Визит направлен на развитие научного сотрудничества, налаживание долгосрочных связей и партнерских отношений, которые помогут в исследованиях Антарктики.

"В Новой Зеландии достаточно мощная антарктическая наука. Беларусь совсем недавно вступила в Научный комитет по изучению Антарктики, поэтому нам еще многому предстоит научиться", - отметил в комментарии БЕЛТА Сергей Какарека.

SCAR был создан в 1958 году. Комитет призван инициировать, развивать и координировать научные исследования в антарктическом регионе.-0-