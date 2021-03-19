Назаренко проведет 20 марта прямую телефонную линию

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с первым заместителем министра внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности Юрием Назаренко состоится 20 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Вопросы, касающиеся обеспечения личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, гражданства и миграции, а также оказания охранных услуг, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 218-55-30.-0-