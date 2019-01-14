Названы победители конкурса 2018 года на соискание премий НАН Беларуси и РАН

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании предложений российско-белорусской комиссии по межакадемическим премиям, выработанных по итогам конкурса на соискание премий РАН и НАН Беларуси, решено присудить премии Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси 2018 года 18 ученым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В том числе в области естественных наук коллектив из шести российских и белорусских ученых удостоен премии за цикл работ "Биохимия белков цитохром Р450-зависимых монооксигеназных систем". В области технических наук за цикл работ "Функциональные материалы: мезомеханический анализ, таксономический прогноз, компьютерный дизайн структуры и перспективы создания умных материалов" премию присудили шести ученым из двух стран. Столько же ученых получили премию в области гуманитарных и социальных наук за монографию "Страна в огне 1941-1945" в трех томах, шести книгах.

Премии РАН и НАН Беларуси присуждаются раз в три года за выдающиеся научные результаты, полученные в ходе совместных исследований в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. В конкурсе на соискание премий могут участвовать ученые, которые являются гражданами Российской Федерации и Беларуси и работают в научных организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования России, и в научных организациях Национальной академии наук Беларуси. На конкурс могут быть представлены работы или серии совместных работ. Авторский коллектив работы, выдвигаемой на конкурс, не должен превышать трех человек с каждой стороны.-0-