Названы победители международного проекта "Выбор года 2020" в Беларуси!

10 декабря в Minsk Marriott Hotel прошла официальная церемония награждения победителей "Выбор года 2020" в Беларуси.

В 19-й раз были названы и награждены лучшие бренды в различных категориях. Победителей определяли по единой методике, которая используется на протяжении существования проекта. Чтобы опросить потребителей, используются развернутые анкеты, где нужно не просто выбрать вариант ответа, а внести подробную информацию о себе. Это позволяет не только избежать накруток голосов, но и сделать выборку респондентов репрезентативной, чтобы достичь максимально объективных результатов.

Формат мероприятия в этом году был немного изменен, важную роль организаторы отвели соблюдению мер безопасного общения для участников церемонии. Неизменным остался ее уровень: шикарный зал Minsk Marriott Hotel, вечерние туалеты гостей, игристые вина, изысканные закуски, вспышки фотокамер, выступления артистов и, конечно, яркие триумфы номинантов.

Помимо золотой медали "Выбор года", победители получили звание призеров рейтинга "Лига Лидеров" Беларуси. Этот проект был инициирован "Выбором года" в 2018 году. Подробнее о нем можно прочесть тут: ligaliderov.by.

А сейчас – самое интересное!

Победители конкурса "Выбор года 2020"

Продукты питания и напитки

Картофельные чипсы года – LAY'S

Производитель мяса птицы года – АГРОКОМБИНАТ "ДЗЕРЖИНСКИЙ"

Замороженные полуфабрикаты года (пельмени, клецки, вареники) – МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Вареные колбасы года – ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Майонез года – КАМАКО

Шоколад года (белорусского производства) – КОММУНАРКА

Производитель кондитерских глазурей года – МОНТБРУК

Красота и здоровье

Сеть центров лазерной косметологии года – ЛЕСАНТЕ

Программа года для снижения и контроля веса – HERBALIFE NUTRITION

Программа сбалансированного питания года – HERBALIFE NUTRITION

Источник Омега-3 и витамина D года (рыбий жир) – MOLLER'S

Средство года по уходу и лечению детской кожи – БЕПАНТЕН МАЗЬ

Импортный противовирусный препарат года для лечения гриппа и ОРВИ (из группы интерферонов) – КАГОЦЕЛ

Витаминно-минеральный комплекс года – СУПРАДИН

Средство года для лечения суставов при остеоартрите – ТЕРАФЛЕКС

Средства женской гигиены года из натуральных компонентов – NATURELLA

Глюкометр года – BIONIME

Влажные салфетки года – SMILE

Товары и услуги для животных

Лакомства года для кошек (подушечки) – FELIX ХРУСТЯЩЕЕ ЛАКОМСТВО

Сеть магазинов года по продаже товаров для животных – ДОКТОР ВЕТ

Ветеринарная клиника года – ДОКТОР ВЕТ

Импортер года сухих беззерновых кормов для кошек и собак (супер премиум/холистик класс) – ВВП-ЗООВЕТ

Бытовая химия

Средства для стирки года (премиум сегмент) – ARIEL

Бытовая техника и электроника

Монитор года – LG

Пылесос года – LG

Телевизор года с технологией SMART TV – LG

Холодильник года – LG

Стиральная машина года – LG

Электрические зубные щетки года – ORAL-B

Телевизор QLED года – SAMSUNG

Мобильный телефон года – SAMSUNG

Авто, мото, вело

Сеть магазинов автозапчастей года – ARMTEK

Все для дома, строительства и ремонта

Кухонные товары года – ФРЕКЕН БОК

Напольные покрытия года – TARKETT

Белорусский производитель входных металлических дверей года – СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Торговая сеть пиломатериалов года – РУССКИЙ ЛЕС

Услуги. Отдых и развлечения

Образовательные курсы года в сфере IT – IT-ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

IT-образование года для детей и подростков – ITEEN ACADEMY ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Образовательная платформа года для обучения детей – ЛОГИКЛАЙК (logiclike.com)

Туроператор года – TEZ TOUR

Компания года по организации свадеб – БУТИК ПРАЗДНИКОВ PERFECT

Доставка суши года – PROSUSHI

Казино года – SHANGRI LA

Банк года – БЕЛАРУСБАНК

Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров года – МТС

Сеть магазинов бытовой химии, косметики и товаров для дома года – ОСТРОВ ЧИСТОТЫ И ВКУСА

СМИ

Музыкальный телеканал года – EUROPA PLUS TV

Радиостанция года – UNISTAR

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство года – ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP

Офисная мебель года (по индивидуальному проекту) – PRO-TRADE

Дверная фурнитура года (на рынке оптовой торговли) – ИНТЕРКЛЮЧ

Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство