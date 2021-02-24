Названы победители проекта БРСМ "100 идей для Беларуси"

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители 10-го сезона республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил на торжественной церемонии награждения первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк, этот день пролетел как один миг. "Но ему предшествовали многие дни, месяцы и, возможно, даже годы подготовки. Уверен, что для каждого из вас это историческое событие. Кто-то сегодня обрел новых друзей, кто-то что-то очень важное для себя почерпнул, кто-то научился чему-то новому. Но самое главное, вместе мы начинаем реализацию многих и очень ярких идей, - сказал он. - Вы четко и со знанием дела отвечали на все вопросы. Вы являетесь патриотами, что сегодня очень важно. Настоящий профессионал и настоящий патриот - это человек, который делает свое дело только на "хорошо" и на "отлично".

Первый секретарь ЦК БРСМ подчеркнул: 10 лет проекту - это не точка. "Мы продолжаем двигаться дальше и развивать наш проект "100 идей для Беларуси", но только вместе с вами. Потому что мы едины. А в единстве наша сила", - заключил он.

В номинации "Медицина, фармация, медицинская техника" три победителя. Это Анна Бондарович с проектом "Создание мультипараметрийного комплекса для сенсорных секвенций с целью активизации межполушарных связей и коррекции двигательных дисфункций рук у детей со спастической формой детского церебрального паралича". Лучшими также стали авторский коллектив Евгения Ковалева, Сергея Кириленко, Андрея Филюстина с проектом "Применение смартфон-ассистированной технологии дополненной реальности для предоперационного планирования", а также Юлия Кухарчик с проектом "Метод медицинской профилактики невынашивания беременности у женщин с сочетанной гинекологической патологией: эндометриоз и миома матки в репродуктивном возрасте".

В номинации "Химические технологии, нефтехимия" лучшими стали Вероника Щур с проектом "Технология синтеза искусственных генов" и Андрей Сумич с "Новым подходом к получению моющих средств".

В номинации "Био- и наноиндустрия" победу одержал проект "Биопрепарат Мультифаг-С для защиты томата от бактериозов" Полины Орловской.

В номинации "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов" победили Татьяна Синявская с проектом "Птичий дом" и Екатерина Зайцева с проектом "ЭкаТ"- экалагічна, эканамічна і практычна!".

В номинации "Агропромышленные технологии и производство" сильнейшими оказались Максим Кучвальский с проектом "Диагностика маркера скрытого туберкулеза", Матвей Туровец с проектом "Фрутсы, джерки, пастила - здоровая и полезная еда".

В номинации "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность" победили Алена Станчик (проект "Гибкие солнечные элементы нового поколения") и Александр Бакович ("Солнечный концентратор для производства тепловой энергии в условиях замкнутого водоснабжения").

В номинации "Промышленные и строительные технологии и производство" лучшими из лучших стали авторский коллектив Евгения Харитонова, Сергея Тамковича, Александа Каменщикова с проектом "Многофункциональная платформа, управляемая удаленно "Арси" и Артем Новиков с проектом "Novimatic Controller".

В номинации "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии" победили Максим Суворов и Александр Мельгуй с "Адукацыйнай платформай "БМВ" и Григорий Николаев с проектом "Создание генеративной состязательной нейронной сети для разработки ингибиторов ВИЧ-1".

В номинации "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций" победителями стали Александр Баранов с проектом "Eco-Dark" и Михаил Рыжков с огнетушителем Full Up.

В номинации "Общество, экономика и социальная сфера" лучшими стали Екатерина Ярмолюк и Эльнур Адилов с проектом "Браслет заботы", а также Вячеслав Афанасьев и Илья Завадский с проектом "Использование Android-приложения в рамках инклюзивного образования".

Финал 10-го сезона республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси" прошел сегодня в "Президент-отеле" в Минске. Победителей в финале определили в двух возрастных группах (среди учащихся, студентов и работающей молодежи) в 10 номинациях.

Организаторы проекта "100 идей для Беларуси" - БРСМ, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.-0-

Фото Андрея Покумейко