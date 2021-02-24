Сергеенко: в Беларуси созданы все возможности для развития творческой инициативы молодежи

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все возможности для развития творческой инициативы молодежи, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время официальной церемонии открытия финала 10-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" в "Президент Отеле", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект "100 идей для Беларуси", зародившись 10 лет назад, стал уже традицией современной Беларуси. Он пользуется популярностью у молодежи и с каждым годом набирает обороты, появляются новые номинации. У нас в стране созданы все возможности для развития творческой инициативы, для выявления вот таких талантливых ребят, рационализаторов, изобретателей. Тем более конкурс проводится в различных сферах жизнедеятельности, по различным отраслям промышленности, сельского хозяйства, в системе национальной безопасности, экологии, социальной сфере. И здорово то, что сегодня участвуют в этом проекте не только аспиранты, молодые ученые, студенты вузов, но и старшеклассники, учащиеся системы среднего специального образования", - сказал Игорь Сергеенко.

Глава Администрации подчеркнул, что этот проект позволяет выявлять талантливых ребят, и немаловажная задача БРСМ - продвигать их дальше.

"Смотреть, как они развиваются, как учатся, но, наверное, самое главное - как реализуются те проекты, которые будут сегодня представлены, - отметил он. - Я желаю всем успешной работы. Победит сильнейший. Но даже те ребята, которые сегодня не займут призовые места, имеют уникальную возможность поучаствовать в этом проекте, познакомиться со своими сверстниками из других регионов страны, а в следующий раз, наверное, выйти уже на призовые места".

В 10-м сезоне в оргкомитет конкурса подано более 1,2 тыс. заявок. В октябре-ноябре 2020 года состоялось 80 районных и зональных отборочных этапов, в декабре - шесть областных, минский городской, отборочный тур Национальной академии наук.

Победителей в финале определят в двух возрастных группах среди учащихся, студентов и работающей молодежи в десяти номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность"; "Агропромышленные технологии и производство"; "Промышленные и строительные технологии и производство"; "Медицина, фармация, медицинская техника"; "Химические технологии, нефтехимия"; "Био- и наноиндустрия"; "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии"; "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов"; "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций"; "Общество, экономика и социальная сфера".

Традиционно самая ожидаемая часть финала - церемония награждения победителей. Каждый финалист получит сертификат участника. Победителей наградят дипломами и фирменными статуэтками. Также будут номинированы победители на гранты Белорусского инновационного фонда, а 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов. Помимо этого ребятам школьного возраста ЦК БРСМ выдаст рекомендации для поступления в учреждения высшего образования. При поступлении на специальности, соответствующие профилю их конкурсного проекта, они имеют преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов.

Организаторами проекта "100 идей для Беларуси" являются: БРСМ, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при поддержке Министерства образования.-0-

Фото Андрея Покумейко