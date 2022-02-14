14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не по сезону теплая, но ветреная погода будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили синоптики, хоть антициклон INGO и отошел далеко на восток, но в понедельник и вторник еще продолжит удерживать на территории Беларуси малооблачную без осадков погоду. Так, во вторник, 15 февраля, ночью будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность. Будет без осадков. На отдельных участках дорог страны гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля по юго-западу до минус 8 градусов по востоку страны. Днем воздух прогреется до 1-7 градусов тепла.

"В среду с Западной Европы на территорию нашей страны прорвутся атмосферные фронты от североатлантических циклонов, которые до конца недели будут приносить все новые и новые порции осадков в основном в виде мокрого снега с дождем. С четверга начнет усиливаться ветер, порывы которого местами будут достигать 15-20 м/с. При этом до конца недели будет удерживаться не по сезону теплая погода", - рассказали в Белгидромете.

В среду, 16 февраля, ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами по стране, днем на большей части территории будут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром возможны слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит минус 5 - плюс 2, по востоку до 7 градусов мороза. В дневные часы будет 1-8 градусов выше нуля.

В четверг, 17 февраля, прогнозируется преобладание облачной погоды. На большей части территории страны возможны осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем местами возможно усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет минус 1 - плюс 5, днем - плюс 2-8 градусов, по юго-западу страны воздух прогреется до 10 градусов тепла.

В пятницу, 18 февраля, на большей части территории страны выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от нуля до плюс 6 градусов.

В выходные, по прогнозам синоптиков, в Беларуси сохранится ветреная с осадками погода.-0-

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