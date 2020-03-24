Недавно вернувшимся из-за границы донорам нужно воздержаться от сдачи крови

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу COVID-19 в мире донорам, недавно вернувшимся из-за границы, не стоит посещать станции переливания крови. Такая информация размещена на официальной странице РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Нельзя посещать станции переливания крови, если у вас высокая температура, а также если вернулись из-за границы менее месяца назад", - говорится в сообщении.

Остальным людям не стоит бояться приезжать в центры и на станции переливания крови, поскольку для здоровых нет никакого риска. В РНПЦ заверили, что служба крови всегда соблюдает санитарные требования. Забор крови проходит только одноразовым, стерильным оборудованием: шприцы и иглы вскрывают в присутствии донора, а потом утилизируют. Кроме того, соблюдаются дополнительные противоэпидемические меры. Медперсонал работает исключительно в масках и обязательно обеспечен антисептическими средствами. Дополнительно обрабатываются поверхности и пол в помещениях. Проводится обеззараживание помещений для забора крови и залах ожидания.

При себе донорам необходимо иметь паспорт и военный билет (мужчинам), выписки о состоянии здоровья из поликлиники, которые можно заказывать в электронной форме в медучреждениях по месту регистрации или обслуживания.

"Донорская кровь нужна в любое время года. Один донор крови спасет три жизни", - подчеркнули в РНПЦ.-0-