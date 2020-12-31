Недели СНГ в 2021 году будут приурочены к 30-летнему юбилею этой организации

31 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Недели СНГ пройдут в странах-участницах в 2021 году в связи с 30-летием данного интеграционного объединения. Это предусмотрено Концепцией председательства нашей страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Недели СНГ предусматривают проведение научно-практических семинаров, круглых столов, культурных и спортивных мероприятий, показ телепрограмм по тематике СНГ, кинофильмов государств Содружества, а также видеоконференцию по вопросам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

К юбилейной дате также будет организована фотовыставка "Содружеству - 30 лет", которая пройдет в электронном виде на интернет-ресурсах государственных информационных агентств государств - членов Информсовета СНГ.

В планах также и виртуальная межгосударственная выставка, посвященная новым возможностям интеграции и партнерства.-0-