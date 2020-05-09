Неделя семьи стартует 11 мая в БГУ

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя семьи стартует 11 мая в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Мероприятия направлены на популяризацию семейных ценностей в студенческой среде, формирование культуры отношений и пропаганду здорового образа жизни в обществе. Планируется, что их участниками станут студенты и преподаватели всех факультетов БГУ.

Программа включает 14 разных по формату и жанру тематических мероприятий, которые пройдут в онлайн-формате на площадках социальных сетей ВКонтакте, Инстаграм, платформ "Zoom" и "Скайп". В этом списке виртуальные фотовыставки, онлайн-квесты, видеоконференции, онлайн-опросы, психологические консультации. Откроет неделю арт-терапевтическая гостиная "Рисунок моей семьи". Во время нее участникам предложат вспомнить своих близких и изобразить их в рисунке.

Ежедневно с 9.00 до 21.00 по скайпу специалисты "Консультационного центра" будут оказывать профессиональную помощь по вопросам: "В поисках внутренних резервов. Как в критические моменты жизни стать опорой самому себе и близким", "Границы молодой семьи (пары). Взаимодействие супругов с родительскими семьями", "Братья и сестры. Сиблинговые отношения во взрослом возрасте", "Семейная идентичность: мое место в семье и поколениях". В течение всей недели участники смогут рассказать о значении семьи в их жизни, поделиться семейными традициями и фотографиями во время акций "Моя семья для меня...", "Связь поколений" и фотовыставки "Правила ЗОЖ в моей семье", пройти онлайн-опрос "Семейные ценности".

Онлайн-квест "Метафоры семьи" психологи проведут 13-14 мая. Мероприятие напомнит о важности коммуникации и поддержки между членами семьи. Завершится неделя 15 мая видеоконференцией на платформе "Zoom" - "Семья: взгляд в будущее". Студенты смогут обсудить с социальным педагогом отношения между мужчиной и женщиной, роль семьи будущего в воспитании детей.

Организатором Недели семьи выступает Психологическая служба БГУ. Ознакомиться с ее программой можно на сайте вуза.-0-