Недвижимость в цене: рост стоимости - вопрос времени

Цены на стройматериалы растут. Первыми ощутили прелести новой реальности дачники и "коттеджники" – все те, кто что-нибудь строит на своих приусадебных участках. Вопросом стоимости пиломатериалов, например, даже пришлось заниматься органам госрегулирования. А как рост стоимости стройматериалов может отразиться на цене новостроек, давайте разбираться.

КАК РАБОТАТЬ С ПОСТАВЩИКАМИ

Поставщики реагируют на ситуацию быстро – их цены меняются моментально в соответствии со спросом на рынке. В принципе, здесь все понятно – если есть возможность продать дороже, компании этим активно пользуются.

Другое дело, что крупные заказчики могут влиять на ситуацию и с обратной стороны, сдерживая аппетиты поставщиков. Например, у известного застройщика "Дана Холдингз" поставщиков – десятки, если не сотни, организаций, в том числе лидеры строительной отрасли страны. И с ними компания активно сотрудничает – с важнейшими поставщиками заключены долгосрочные и взаимовыгодные соглашения, которые помогают каждой из сторон успешно справляться с поставленными задачами.

Этой весной со всеми основными поставщиками застройщик провел переговоры об увеличении поставок строительных материалов и оборудования – как правило, на 30–50 и более процентов по сравнению с прошлым годом.

Застройщик провел переговоры со всеми основными поставщиками об увеличении поставок строительных материалов и оборудования на 30–50 и более процентов по сравнению с прошлым годом

Застройщик объяснял эту активность тем, что решил завершить основные работы в комплексе Minsk World гораздо ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором. А потому ощутил потребность в наращивании объема поставок.

Основные работы в комплексе Minsk World планируется завершить гораздо ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором

Председатель совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич пояснил:

– В долгосрочной перспективе мы профинансировали поставщиков ключевых материалов и оборудования, а также снизили рентабельность, что позволяет нам не менять цены в течение определенного времени, даже если условия изменяться. Мы много работаем в этом направлении, и можно практически с полной уверенностью сказать, что до сентября цены на недвижимость в комплексе Minsk World не изменятся.

Вибор Мулич, председатель совета директоров "Дана Холдингз"

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Стратегическая задача застройщика, как неоднократно подчеркивали в компании, заключается в том, чтобы у каждой белорусской семьи со стабильным доходом была возможность построить собственное жилье. Для реализации этой цели "Дана Холдингз" ведет гибкую ценовую политику, учитывающую интересы семей с разными доходами. Самые привлекательные для белорусского рынка цены поддерживаются как с помощью выгодных финансовых инструментов, так и с использованием акций и специальных предложений для разных категорий населения.

Вибор Мулич рассказал, что у холдинга единая тактика в любой стране, где он работает, – предложить самые выгодные инструменты финансирования покупки. В Беларуси, например, компания предоставляет клиентам беспроцентную рассрочку – по сути, ссуду на срок до 100 месяцев. Застройщику это обходится примерно в 220 миллионов евро. Но, как подчеркивает Вибор Мулич, это важный шаг к тому, чтобы сделать жилье доступным для всех слоев общества.

– Наша компания социально ответственна, поэтому в период пандемии мы предложили особые условия по акции врачам и учителям. Мы ориентируемся не на быстрый заработок, а на качественное и приемлемое для людей по стоимости жилье. На данный момент мы предлагаем большой выбор квартир по прежним ценам и гарантируем покупателям, подписавшим договор, что для них цены не изменятся, – говорит представитель застройщика.

ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ?

Строительные материалы подорожали повсюду в мире, в том числе в Европе, из-за возросшего интереса инвесторов к вложениям в квадратные метры. Депозиты в банках в Евросоюзе и США имеют низкие процентные ставки, а некоторые банки берут даже плату за хранение вкладов. Так, Вибор Мулич рассказал, что его другу из Испании пришлось столкнуться с неприятным сюрпризом – банк снял 100 евро всего лишь за небольшую активность на счете.

Когда хранить деньги в банковских вкладах не слишком выгодно, люди пытаются найти иные способы инвестирования. Именно этим объясняется интерес к недвижимости – выгода вложений в квадратные метры существенно превышает доходность банковских депозитов.

Белорусская экономика следует мировым и европейским тенденциям, и население все чаще покупает недвижимость вместо того, чтобы держать деньги под матрасом. Интересный пример – соседняя Польша.

В апреле 2021 года поляки имели на срочных счетах в банках 182 млрд злотых. Это на 107 млрд злотых меньше, чем в марте 2020 года, до пандемии коронавируса. И большая часть этих средств была направлена ​​на рынок недвижимости.

Из-за отсутствия срочных вкладов для защиты средств от инфляции поляки хранят наличные на своих текущих счетах, чтобы иметь возможность быстро реагировать на появляющиеся возможности. В апреле 2021 года сумма средств на текущих счетах, по данным Национального банка Польши, составила 745 млрд злотых – на 171 млрд больше, чем до пандемии.

Это подтверждают результаты исследований. Согласно Tavex, сегодня недвижимость и золото считаются наиболее желанными активами. Интерес к рынку недвижимости также виден в отчете банка Santander Polska, согласно которому 22% респондентов со сбережениями рассматривают возможность размещения их на рынке недвижимости в течение ближайших 12 месяцев.

По данным агентств Metrohouse и Gold Finance, квартиры площадью от 35 до 50 кв. м (это 35% покупок) и 50–65 кв. м (25%) – самая популярная недвижимость в крупнейших городах. Двухкомнатные квартиры имеют больший потенциал для сдачи в аренду, чем квартиры-студии. В Варшаве, например, доля квартир ниже 35 кв. м на вторичном рынке ранее составляла 15%, а сейчас она упала до 7%.

И еще одна цифра – согласно отчету Metrohouse и Gold Finance, средняя цена квартир за последний год больше всего выросла во Вроцлаве, Гданьске и Лодзи – на 12–13%, а в Варшаве и Кракове – на 7%.

Вибор Мулич не исключает развитие ситуации в Беларуси по европейскому сценарию:

– Можно предположить, что рост цен на строительные материалы, безусловно, повлияет на цены квартир в ближайшем будущем. Это неизбежно, и к этому надо быть готовыми.

Как бизнесмен с большим опытом работы в разных странах, Вибор Мулич не берется прогнозировать, как рост цен повлияет на белорусский рынок недвижимости в целом. Но утверждает, что не видит предпосылок для того, чтобы серьезные застройщики сокращали темпы строительства. А планы самой компании "Дана Холдингз" уже неоднократно озвучивались – застройщик намерен завершить основные работы в комплексе Minsk World ранее установленных сроков.

– За 40 лет работы в этом бизнесе в нескольких десятках стран я заметил определенные законы развития рынка. Но за это время никогда не было такого стечения обстоятельств, которое нарушило бы главный принцип – подтолкнуть покупателей и инвесторов к единственно возможному рациональному решению: инвестировать в недвижимость. Мой совет, конечно, не хранить деньги в доме, а вкладывать их в недвижимость. Или же возвращать в банковские потоки, – уверяет Вибор Мулич.

По его словам, эта тенденция, безусловно, будет долгосрочной, поскольку рынок недвижимости очень инертен.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ ЕСТЬ, И ЭТО ГЛАВНОЕ

Minsk World – один из самых престижных проектов в Европе. Недавняя ярмарка недвижимости в Москве показала большой интерес к этому комплексу, как в жилой, так и в коммерческой части. На данный момент компания заключает контракты уже на те площади, которые будут сданы в 2023 году. А в ближайшее время намерена последовательно выставить на продажу 16 жилых зданий, построенных на собственные средства.

Minsk World – один из самых престижных проектов в Европе

– Мы не сомневаемся, что покупатели и из Беларуси, и из других стран высоко оценят это предложение – по соотношению цены и качества наша компания предлагает очень привлекательные варианты. А инвестиционная ценность проектов в сфере недвижимости доказала свою несомненную прибыльность нашим многолетним опытом и мировой практикой, – считает Вибор Мулич.

Как показывает практика застройщика, ситуация на рынке, как это ни парадоксально, вызвала огромный рост продаж с начала года, а в последние месяцы наблюдается значительное увеличение спроса на коммерческие площади.

Повышенный интерес покупателей и инвесторов к недвижимости вызывает еще одно явление – покупатели становятся все более требовательными. Все чаще выбор определяет не цена, а месторасположение и качественные характеристики жилья.

– Мы постоянно повышаем стандарты и качество строительства. Поэтому в каждом из наших зданий есть санитарная комната в холле входной группы, чтобы мамам не приходилось возвращаться домой. Есть специальные места для домашних животных. Есть байкбоксы и колясочные. Есть шикарные холлы эксклюзивного дизайна и с видеонаблюдением, во многих домах даже есть панорамные лифты. Спортивные и детские площадки со специальным покрытием и самым современным оборудованием. Велодорожки, которые свяжут все кварталы комплекса. Множество коммерческих помещений. Это новый уровень жилищного строительства – и новый уровень городской среды, – уверяет Вибор Мулич.

Комплекс Minsk World

В комплексе Minsk World растут не только жилые дома. Вскоре начнется строительство нового городского парка площадью 10 га, уже строится Международный финансовый центр, а также самый большой в стране торгово-развлекательный центр. Параллельно ведется прокладка новой ветки Минского метрополитена. По мере строительства знаковых объектов, считает Вибор Мулич, рынок обязательно отреагирует на эти изменения повышенным спросом на недвижимость в этом районе.

– Каждый месяц комплекс Minsk World выходит на новый виток своего развития, и мы видим, что это поступательное и уверенное движение к намеченным целям, – говорит представитель застройщика.

Формулу "спрос рождает предложение" никто не отменял, и пока еще не удовлетворенный интерес к покупке своего жилья для тысяч белорусских семей означает, что новые комплексы будут расти. Будут, безусловно, расти и цены. Но недвижимость по-прежнему будет одним из лучших предложений для инвестиций.

Вывод напрашивается один – время терять не стоит! Сегодня заначка под матрасом – определенно финансовый моветон.

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