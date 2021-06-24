Недвижимость в цене: рост стоимости - вопрос времени

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 июня 2021
Минск Малооблачно +33°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:16 БГУ представит научные разработки на Евразийском ортопедическом форуме в Москве Общество
10:16 Дзермант: Европа вновь стала на путь экспансии на Восток Политика
10:12 В Брестской области до конца дня планируют ввести повсеместный запрет на посещение лесов Регионы
10:10 Технологический процесс на "Нафтане" и "Полимире" под контролем Экономика
10:06 Лукашенко поручил запретить вывоз семян рапса из страны Президент
10:03 В Великобритании вакцинация от COVID-19 позволила избежать 14 тыс. смертей В мире
09:51 В Гомельской и Минской областях за сутки утонули 3 ребенка Происшествия
09:46 В Молодечно девушка похитила из тира страйкбольное оружие Происшествия
09:41 В Германии число инфицированных индийским штаммом коронавируса за неделю выросло вдвое В мире
09:41 Беларусь-Россия: IV Форум регионов в архивных фотографиях Общество
09:39 В бюджет Гродненской области в январе-мае поступило более Br1,26 млрд Регионы
09:39 Мы выстоим в память о наших дедах и прадедах, которые спасли мир от коричневой чумы - мнение Общество
09:37 Снятие карантинных мер может привести к росту преступности в США - Байден В мире
09:36 В садовом товариществе в Минском районе обрушилась стена дома - пострадали 2 человека Происшествия
09:33 Сильная гроза в Гродно повалила несколько деревьев Регионы
09:29 Движение транспорта по участку ул. Юрово-Завальной в Минске закроют до 2022 года Регионы
09:28 В Логойске из-за аварии без воды были 14 многоквартирных домов Происшествия
09:26 Дорожную разметку в Минске будут наносить на 5 участках Регионы
09:25 Лукашенко: западные санкции - это их бессилие, и мы им это покажем Президент
09:19 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках Регионы
09:16 ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса В мире
09:14 Жителя Каменецкого района осудили на 7,5 года колонии за разбой Происшествия
09:13 Основатель McAfee найден мертвым в тюрьме в Испании В мире
09:11 Выставки-ярмарки, уличные шоу и концерты - как Могилев отметит День города и День Независимости Регионы
09:10 Аферу в строительной сфере выявили в Могилеве - обмануты более 50 человек почти на Br2,5 млн Происшествия
09:08 Лукашенко посещает Свислочский район, в центре внимания - стратегия развития Гродненской области Президент
09:00 Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе "Моя Дана" и выигрывайте денежные призы! Общество
09:00 Менталист Лиор Сушард впервые приедет в Беларусь Афиша
09:00 Недвижимость в цене: рост стоимости - вопрос времени Общество
08:51 Японская полиция создает департамент по борьбе с киберпреступностью В мире
Все новости
Все новости
Общество
24 июня 2021, 09:00

Недвижимость в цене: рост стоимости - вопрос времени

Цены на стройматериалы растут. Первыми ощутили прелести новой реальности дачники и "коттеджники" – все те, кто что-нибудь строит на своих приусадебных участках. Вопросом стоимости пиломатериалов, например, даже пришлось заниматься органам госрегулирования. А как рост стоимости стройматериалов может отразиться на цене новостроек, давайте разбираться.

КАК РАБОТАТЬ С ПОСТАВЩИКАМИ

Поставщики реагируют на ситуацию быстро – их цены меняются моментально в соответствии со спросом на рынке. В принципе, здесь все понятно – если есть возможность продать дороже, компании этим активно пользуются.

Другое дело, что крупные заказчики могут влиять на ситуацию и с обратной стороны, сдерживая аппетиты поставщиков. Например, у известного застройщика "Дана Холдингз" поставщиков – десятки, если не сотни, организаций, в том числе лидеры строительной отрасли страны. И с ними компания активно сотрудничает – с важнейшими поставщиками заключены долгосрочные и взаимовыгодные соглашения, которые помогают каждой из сторон успешно справляться с поставленными задачами.

Этой весной со всеми основными поставщиками застройщик провел переговоры об увеличении поставок строительных материалов и оборудования – как правило, на 30–50 и более процентов по сравнению с прошлым годом.

Застройщик провел переговоры со всеми основными поставщиками об увеличении поставок строительных материалов и оборудования на 30–50 и более процентов по сравнению с прошлым годом
Застройщик провел переговоры со всеми основными поставщиками об увеличении поставок строительных материалов и оборудования на 30–50 и более процентов по сравнению с прошлым годом

Застройщик объяснял эту активность тем, что решил завершить основные работы в комплексе Minsk World гораздо ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором. А потому ощутил потребность в наращивании объема поставок.

Основные работы в комплексе Minsk World планируется завершить гораздо ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором
Основные работы в комплексе Minsk World планируется завершить гораздо ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором

Председатель совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич пояснил:

– В долгосрочной перспективе мы профинансировали поставщиков ключевых материалов и оборудования, а также снизили рентабельность, что позволяет нам не менять цены в течение определенного времени, даже если условия изменяться. Мы много работаем в этом направлении, и можно практически с полной уверенностью сказать, что до сентября цены на недвижимость в комплексе Minsk World не изменятся.

Вибор Мулич, председатель совета директоров "Дана Холдингз"
Вибор Мулич, председатель совета директоров "Дана Холдингз"

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Стратегическая задача застройщика, как неоднократно подчеркивали в компании, заключается в том, чтобы у каждой белорусской семьи со стабильным доходом была возможность построить собственное жилье. Для реализации этой цели "Дана Холдингз" ведет гибкую ценовую политику, учитывающую интересы семей с разными доходами. Самые привлекательные для белорусского рынка цены поддерживаются как с помощью выгодных финансовых инструментов, так и с использованием акций и специальных предложений для разных категорий населения.

Вибор Мулич рассказал, что у холдинга единая тактика в любой стране, где он работает, – предложить самые выгодные инструменты финансирования покупки. В Беларуси, например, компания предоставляет клиентам беспроцентную рассрочку – по сути, ссуду на срок до 100 месяцев. Застройщику это обходится примерно в 220 миллионов евро. Но, как подчеркивает Вибор Мулич, это важный шаг к тому, чтобы сделать жилье доступным для всех слоев общества.

– Наша компания социально ответственна, поэтому в период пандемии мы предложили особые условия по акции врачам и учителям. Мы ориентируемся не на быстрый заработок, а на качественное и приемлемое для людей по стоимости жилье. На данный момент мы предлагаем большой выбор квартир по прежним ценам и гарантируем покупателям, подписавшим договор, что для них цены не изменятся, – говорит представитель застройщика.

ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ?

Строительные материалы подорожали повсюду в мире, в том числе в Европе, из-за возросшего интереса инвесторов к вложениям в квадратные метры. Депозиты в банках в Евросоюзе и США имеют низкие процентные ставки, а некоторые банки берут даже плату за хранение вкладов. Так, Вибор Мулич рассказал, что его другу из Испании пришлось столкнуться с неприятным сюрпризом – банк снял 100 евро всего лишь за небольшую активность на счете.

Когда хранить деньги в банковских вкладах не слишком выгодно, люди пытаются найти иные способы инвестирования. Именно этим объясняется интерес к недвижимости – выгода вложений в квадратные метры существенно превышает доходность банковских депозитов.

Белорусская экономика следует мировым и европейским тенденциям, и население все чаще покупает недвижимость вместо того, чтобы держать деньги под матрасом. Интересный пример – соседняя Польша.

В апреле 2021 года поляки имели на срочных счетах в банках 182 млрд злотых. Это на 107 млрд злотых меньше, чем в марте 2020 года, до пандемии коронавируса. И большая часть этих средств была направлена ​​на рынок недвижимости.

Из-за отсутствия срочных вкладов для защиты средств от инфляции поляки хранят наличные на своих текущих счетах, чтобы иметь возможность быстро реагировать на появляющиеся возможности. В апреле 2021 года сумма средств на текущих счетах, по данным Национального банка Польши, составила 745 млрд злотых – на 171 млрд больше, чем до пандемии.

Это подтверждают результаты исследований. Согласно Tavex, сегодня недвижимость и золото считаются наиболее желанными активами. Интерес к рынку недвижимости также виден в отчете банка Santander Polska, согласно которому 22% респондентов со сбережениями рассматривают возможность размещения их на рынке недвижимости в течение ближайших 12 месяцев.

По данным агентств Metrohouse и Gold Finance, квартиры площадью от 35 до 50 кв. м (это 35% покупок) и 50–65 кв. м (25%) – самая популярная недвижимость в крупнейших городах. Двухкомнатные квартиры имеют больший потенциал для сдачи в аренду, чем квартиры-студии. В Варшаве, например, доля квартир ниже 35 кв. м на вторичном рынке ранее составляла 15%, а сейчас она упала до 7%.

И еще одна цифра – согласно отчету Metrohouse и Gold Finance, средняя цена квартир за последний год больше всего выросла во Вроцлаве, Гданьске и Лодзи – на 12–13%, а в Варшаве и Кракове – на 7%.

Вибор Мулич не исключает развитие ситуации в Беларуси по европейскому сценарию:

– Можно предположить, что рост цен на строительные материалы, безусловно, повлияет на цены квартир в ближайшем будущем. Это неизбежно, и к этому надо быть готовыми.

Как бизнесмен с большим опытом работы в разных странах, Вибор Мулич не берется прогнозировать, как рост цен повлияет на белорусский рынок недвижимости в целом. Но утверждает, что не видит предпосылок для того, чтобы серьезные застройщики сокращали темпы строительства. А планы самой компании "Дана Холдингз" уже неоднократно озвучивались – застройщик намерен завершить основные работы в комплексе Minsk World ранее установленных сроков.

– За 40 лет работы в этом бизнесе в нескольких десятках стран я заметил определенные законы развития рынка. Но за это время никогда не было такого стечения обстоятельств, которое нарушило бы главный принцип – подтолкнуть покупателей и инвесторов к единственно возможному рациональному решению: инвестировать в недвижимость. Мой совет, конечно, не хранить деньги в доме, а вкладывать их в недвижимость. Или же возвращать в банковские потоки, – уверяет Вибор Мулич.

По его словам, эта тенденция, безусловно, будет долгосрочной, поскольку рынок недвижимости очень инертен.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ ЕСТЬ, И ЭТО ГЛАВНОЕ

Minsk World – один из самых престижных проектов в Европе. Недавняя ярмарка недвижимости в Москве показала большой интерес к этому комплексу, как в жилой, так и в коммерческой части. На данный момент компания заключает контракты уже на те площади, которые будут сданы в 2023 году. А в ближайшее время намерена последовательно выставить на продажу 16 жилых зданий, построенных на собственные средства.

Minsk World – один из самых престижных проектов в Европе
Minsk World – один из самых престижных проектов в Европе

– Мы не сомневаемся, что покупатели и из Беларуси, и из других стран высоко оценят это предложение – по соотношению цены и качества наша компания предлагает очень привлекательные варианты. А инвестиционная ценность проектов в сфере недвижимости доказала свою несомненную прибыльность нашим многолетним опытом и мировой практикой, – считает Вибор Мулич.

Как показывает практика застройщика, ситуация на рынке, как это ни парадоксально, вызвала огромный рост продаж с начала года, а в последние месяцы наблюдается значительное увеличение спроса на коммерческие площади.

Повышенный интерес покупателей и инвесторов к недвижимости вызывает еще одно явление – покупатели становятся все более требовательными. Все чаще выбор определяет не цена, а месторасположение и качественные характеристики жилья.

– Мы постоянно повышаем стандарты и качество строительства. Поэтому в каждом из наших зданий есть санитарная комната в холле входной группы, чтобы мамам не приходилось возвращаться домой. Есть специальные места для домашних животных. Есть байкбоксы и колясочные. Есть шикарные холлы эксклюзивного дизайна и с видеонаблюдением, во многих домах даже есть панорамные лифты. Спортивные и детские площадки со специальным покрытием и самым современным оборудованием. Велодорожки, которые свяжут все кварталы комплекса. Множество коммерческих помещений. Это новый уровень жилищного строительства – и новый уровень городской среды, – уверяет Вибор Мулич.

Комплекс Minsk World
Комплекс Minsk World

В комплексе Minsk World растут не только жилые дома. Вскоре начнется строительство нового городского парка площадью 10 га, уже строится Международный финансовый центр, а также самый большой в стране торгово-развлекательный центр. Параллельно ведется прокладка новой ветки Минского метрополитена. По мере строительства знаковых объектов, считает Вибор Мулич, рынок обязательно отреагирует на эти изменения повышенным спросом на недвижимость в этом районе.

– Каждый месяц комплекс Minsk World выходит на новый виток своего развития, и мы видим, что это поступательное и уверенное движение к намеченным целям, – говорит представитель застройщика.

Формулу "спрос рождает предложение" никто не отменял, и пока еще не удовлетворенный интерес к покупке своего жилья для тысяч белорусских семей означает, что новые комплексы будут расти. Будут, безусловно, расти и цены. Но недвижимость по-прежнему будет одним из лучших предложений для инвестиций.

Вывод напрашивается один – время терять не стоит! Сегодня заначка под матрасом – определенно финансовый моветон.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды компании
Новости рубрики Общество
Фото из архива БГУ представит научные разработки на Евразийском ортопедическом форуме в Москве
Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович открывают выставку в рамках Форума регионов. Москва, 2017 год Беларусь-Россия: IV Форум регионов в архивных фотографиях
Марина Ильина. Фото из архива Мы выстоим в память о наших дедах и прадедах, которые спасли мир от коричневой чумы - мнение
Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе "Моя Дана" и выигрывайте денежные призы!
Фото из архива Фестиваль "Вытокі" открывается в Мозыре
Фото из архива В Беларуси проходит второй день ЦТ по математике
Главное
Во время рабочей поездки Лукашенко посещает Свислочский район, в центре внимания - стратегия развития Гродненской области
Лукашенко: западные санкции - это их бессилие, и мы им это покажем
В Беларуси проходит второй день ЦТ по математике
Недвижимость в цене: рост стоимости - вопрос времени
Топ-новости
Картина дня: открытие выставки MILEX, индийский штамм и температурные рекорды
Фестиваль "Вытокі" открывается в Мозыре
Дзермант: Европа вновь стала на путь экспансии на Восток
Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено
Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе "Моя Дана" и выигрывайте денежные призы!
Мы выстоим в память о наших дедах и прадедах, которые спасли мир от коричневой чумы - мнение
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске
Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса
Температура воздуха в Беларуси 22 июня поднималась почти до 36 градусов жары
Гайдукевич: выступление Президента в Бресте - это честный ответ народа тем, кто принимает санкции
За сутки в Беларуси зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805
Белорусские баскетболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Снопков: мы благодарны Китаю за решительную позицию против односторонних санкций ЕС в отношении Беларуси
Виктория Азаренко пробилась в 1/4 финала турнира в Германии
Первый день сдачи ЦТ по математике прошел без нарушений
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.