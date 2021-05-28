Необходимо повысить статус депутатов местных Советов - Бугров

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо повысить статус депутатов местных Советов, заявил сегодня журналистам председатель Минского городского Совета депутатов, член Конституционной комиссии Андрей Бугров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Местное самоуправление - это связующее звено между обществом и государством, - констатировал Андрей Бугров. - И мы получили очень много дельных предложений от граждан, политических партий, общественных организаций в части изменений этого раздела Конституции. В первую очередь хотелось бы поднять статус депутатов местных Советов, рассмотреть вопрос о возможности финансирования местного самоуправления. Мы должны понимать, что развитие местного самоуправления, местных инициатив актуально для общества и будет способствовать развитию страны в целом".

По его словам, кадровый потенциал депутатов местных Советов напрямую зависит от выбора народа. "Вместе с тем кандидат, когда выдвигает свою программу, желание стать депутатом местного Совета, должен понимать ту степень ответственности, которая на него ложится после проведения избирательной кампании", - отметил председатель Минского городского Совета депутатов.

Что касается возрастного ценза, то этот вопрос будет обсуждаться. "Можно говорить о качественном составе и, в частности, о повышении возраста до 21 года - это уже такой возраст определенной молодой зрелости. Сегодня у нас существует Молодежный парламент. И, мне кажется, в 18 лет как раз-таки можно представлять Молодежный парламент, а в 21 год, когда ты, возможно, прошел службу в Вооруженных Силах, ты можешь уже работать на благо своего округа, своего района. Поэтому, на мой взгляд, возраст 21 год подходит для представительства в местных Советах", - добавил Андрей Бугров.

Сегодня проходит пятое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.-0-