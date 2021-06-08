Неустойчивая теплая погода с дождями и грозами вносит коррективы в летний отдых - Белгидромет

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Климатическое лето пришло в Беларусь лишь несколько дней назад, в ближайшее время ожидается неустойчивая теплая погода с дождями и грозами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среднесуточная температура воздуха по территории страны находится в пределах от 16 до 21 градуса. И это выше средних многолетних значений на 1,6 градуса. Но буквально неделю назад наблюдалась довольно прохладная погода. То есть климатическое лето наступило недавно", - сказал Александр Беганский.

По данным наблюдений, температура воды в реках сейчас находится в пределах от 13 до 21 градуса. Среди крупных водоемов градация такая: в Нарочи +17, в Вилейском водохранилище +18, в Заславском +20.

"Характер погоды формируется за счет поступления теплых и неустойчивых воздушных масс. Температурный фон довольно высокий для этого периода. Максимальная температура несколько дней удерживается в пределах от +21 до +27. Н вместе с тем отмечается большое количество осадков", - добавил специалист.

Кратковременные грозовые дожди не способствуют активному отдыху. Такая неустойчивая теплая погода сохранится в ближайшее время. При довольно высокой температуре воздуха прогнозируются дожди с грозами, которые могут сопровождаться шквалистым ветром и градом.

Летний сезон в Беларуси как раз характеризуется высокими температурами и большим количеством осадков. За июнь - август их обычно выпадает около 36% годовой нормы. Примерно 90% всех случаев неблагоприятных и опасных явлений приходится на теплую пору. "При планировании своего отдыха это нужно учитывать", - заключил Александр Беганский.-0-