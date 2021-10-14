Самые нежные, милые и родные – эти трогательные фотографии мам с их детьми растопят ваши сердца!

Первую в своей жизни весну встретили близнецы Женя и Лена Салынские, 1980 год
Новости темы "Неделя матери в Беларуси"
Их улыбка, любовь и искренность, пожалуй, самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас. Мама! Слово, которое отзывается в сердце и остается в памяти навсегда.
И сегодня, в День матери, который в Беларуси ежегодно отмечается 14 октября, замечательный повод еще раз сказать слова благодарности и любви самому главному человеку на свете. Праздник учрежден Указом Президента Республики Беларусь 30 июля 1996 года и приурочен к церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.
Спасибо за жизнь, за тепло, за заботу – за все! С праздником вас, наши мамы!
День матери, октябрь 2001 года
Фотоэтюд, 1979 год
Отделение новорожденных в 7-й клинической больнице г.Минска, 1992 год
Ирина Шубина с новорожденным сыном в Брестском роддоме, 2003 год
Рядовой с мамой, 2019 год
Фотоэтюд. Моя мама, 1981 год
Лауреат премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко Светлана Алексеева из Браслава с сыном, 2019 год
Белорусский НИИ охраны материнства и детства, 1986 год
Детский дом семейного типа Кутузовых в Гродно, 1991 год
Алеся Богданова из поселка Мачулищи Минского района - мама шестерых детей, 2017 год
Татьяна Забелло с правнучкой Кристиной, 2020 год
Витебская семья Пригожих, 1985 год
Новополоцк, 1984 год
Молодые мамы – работницы совхоза "Селюты" Витебского района, 1974 год
Первая республиканская встреча-семинар детских домов семейного типа, 1991 год
Мама Виктория Михайлова с новорожденным, 2016 год
Витебск. Екатерина Чернова со своим малышом, 2018 год
Виктория Милая со своим мальчиком, 2019 год
Мама Л. Шиманко с доченькой Настенькой, 1989 год
Новолукомль, 1982 год
За маминой спиной, 1994 год
Павел и Екатерина Таронович с дочерью Ангелиной во время выписки из роддома
Минск, 2019 год
Логойский район, 2020 год