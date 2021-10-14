Самые нежные, милые и родные – эти трогательные фотографии мам с их детьми растопят ваши сердца!

Первую в своей жизни весну встретили близнецы Женя и Лена Салынские, 1980 год

Их улыбка, любовь и искренность, пожалуй, самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас. Мама! Слово, которое отзывается в сердце и остается в памяти навсегда.

И сегодня, в День матери, который в Беларуси ежегодно отмечается 14 октября, замечательный повод еще раз сказать слова благодарности и любви самому главному человеку на свете. Праздник учрежден Указом Президента Республики Беларусь 30 июля 1996 года и приурочен к церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.

Спасибо за жизнь, за тепло, за заботу – за все! С праздником вас, наши мамы!

День матери, октябрь 2001 года

Фотоэтюд, 1979 год

Отделение новорожденных в 7-й клинической больнице г.Минска, 1992 год

Ирина Шубина с новорожденным сыном в Брестском роддоме, 2003 год

Рядовой с мамой, 2019 год

Фотоэтюд. Моя мама, 1981 год

Лауреат премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко Светлана Алексеева из Браслава с сыном, 2019 год

Белорусский НИИ охраны материнства и детства, 1986 год

Детский дом семейного типа Кутузовых в Гродно, 1991 год

Алеся Богданова из поселка Мачулищи Минского района - мама шестерых детей, 2017 год

Татьяна Забелло с правнучкой Кристиной, 2020 год

Витебская семья Пригожих, 1985 год

Новополоцк, 1984 год

Молодые мамы – работницы совхоза "Селюты" Витебского района, 1974 год

Первая республиканская встреча-семинар детских домов семейного типа, 1991 год

Мама Виктория Михайлова с новорожденным, 2016 год

Витебск. Екатерина Чернова со своим малышом, 2018 год

Виктория Милая со своим мальчиком, 2019 год

Мама Л. Шиманко с доченькой Настенькой, 1989 год

Новолукомль, 1982 год

За маминой спиной, 1994 год

Павел и Екатерина Таронович с дочерью Ангелиной во время выписки из роддома

Минск, 2019 год

Логойский район, 2020 год