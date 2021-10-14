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Общество
14 октября 2021, 07:46

Самые нежные, милые и родные – эти трогательные фотографии мам с их детьми растопят ваши сердца!

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Первую в своей жизни весну встретили близнецы Женя и Лена Салынские, 1980 год
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Их улыбка, любовь и искренность, пожалуй, самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас. Мама! Слово, которое отзывается в сердце и остается в памяти навсегда.

И сегодня, в День матери, который в Беларуси ежегодно отмечается 14 октября, замечательный повод еще раз сказать слова благодарности и любви самому главному человеку на свете. Праздник учрежден Указом Президента Республики Беларусь 30 июля 1996 года и приурочен к церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.

Спасибо за жизнь, за тепло, за заботу – за все! С праздником вас, наши мамы!

День матери, октябрь 2001 года
День матери, октябрь 2001 года

Фотоэтюд, 1979 год
Фотоэтюд, 1979 год

Отделение новорожденных в 7-й клинической больнице г.Минска, 1992 год
Отделение новорожденных в 7-й клинической больнице г.Минска, 1992 год

Ирина Шубина с новорожденным сыном в Брестском роддоме, 2003 год
Ирина Шубина с новорожденным сыном в Брестском роддоме, 2003 год

Рядовой с мамой, 2019 год
Рядовой с мамой, 2019 год

Фотоэтюд. Моя мама, 1981 год
Фотоэтюд. Моя мама, 1981 год

Лауреат премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко Светлана Алексеева из Браслава с сыном, 2019 год
Лауреат премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко Светлана Алексеева из Браслава с сыном, 2019 год

Белорусский НИИ охраны материнства и детства, 1986 год
Белорусский НИИ охраны материнства и детства, 1986 год

Детский дом семейного типа Кутузовых в Гродно, 1991 год
Детский дом семейного типа Кутузовых в Гродно, 1991 год

Алеся Богданова из поселка Мачулищи Минского района - мама шестерых детей, 2017 год
Алеся Богданова из поселка Мачулищи Минского района - мама шестерых детей, 2017 год

Татьяна Забелло с правнучкой Кристиной, 2020 год
Татьяна Забелло с правнучкой Кристиной, 2020 год

Витебская семья Пригожих, 1985 год
Витебская семья Пригожих, 1985 год

Новополоцк, 1984 год
Новополоцк, 1984 год

Молодые мамы – работницы совхоза "Селюты" Витебского района, 1974 год
Молодые мамы – работницы совхоза "Селюты" Витебского района, 1974 год

Первая республиканская встреча-семинар детских домов семейного типа, 1991 год
Первая республиканская встреча-семинар детских домов семейного типа, 1991 год

Мама Виктория Михайлова с новорожденным, 2016 год
Мама Виктория Михайлова с новорожденным, 2016 год

Витебск. Екатерина Чернова со своим малышом, 2018 год
Витебск. Екатерина Чернова со своим малышом, 2018 год

Виктория Милая со своим мальчиком, 2019 год
Виктория Милая со своим мальчиком, 2019 год

Мама Л. Шиманко с доченькой Настенькой, 1989 год
Мама Л. Шиманко с доченькой Настенькой, 1989 год

Новолукомль, 1982 год
Новолукомль, 1982 год

За маминой спиной, 1994 год
За маминой спиной, 1994 год

Павел и Екатерина Таронович с дочерью Ангелиной во время выписки из роддома
Павел и Екатерина Таронович с дочерью Ангелиной во время выписки из роддома

Минск, 2019 год
Минск, 2019 год

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