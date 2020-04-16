Ни один санаторий Беларуси не закрыт на карантин - Болбатовский

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди белорусских здравниц нет закрытых на карантин. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"На карантин не закрыт ни один санаторий. Но есть несколько санаториев, которые приняли ограничительные меры, и два санатория на вчерашний день, которые по решению собственников приостановили деятельность в связи с низкой загрузкой", - сказал Геннадий Болбатовский.

/Будет дополнено/.

Санатории Беларуси снижают цены на путевки на 10-40% "В этих условиях всеми здравницами приняты меры по снижению цен от 10% до 40% на путевки в целом или на определенные виды услуг. С учетом массовых отказов и отмены бронирования на апрель-май", - пояснил Геннадий Болбатовский.