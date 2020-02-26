Нигерия заинтересована в белорусском опыте подготовки специалистов для спасательных ведомств

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства внутренних дел и Корпуса безопасности и гражданской обороны Нигерии во главе с министром внутренних дел Рауфом Адесоджи Арегбесола посетила Беларусь. Во время визита состоялась встреча с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Визит в Беларусь рассматривается как продолжение активного диалога, который ведется между ведомствами с 2019 года с целью развития деловых и дружеских отношений. Во время встречи двух министров обсуждалось развитие двустороннего взаимодействия, подготовка специалистов, материально-техническое обеспечение деятельности подразделений", - рассказали в пресс-службе. В результате визита подписан меморандум о взаимопонимании между МЧС Беларуси и Корпусом безопасности и гражданской обороны Нигерии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Делегация посетила Университет гражданской защиты. В вузе МЧС в центре внимания были вопросы подготовки специалистов из Нигерии в сфере гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также проведения аварийно-спасательных работ на всех видах транспорта, в разрушенных зданиях и на высоте. На базе Международного центра подготовки спасателей IRTCentre УГЗ прошли подготовку 68 специалистов из этого государства.

Гости познакомились с белорусским опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств ближнего и дальнего зарубежья, изучили пожарную аварийно-спасательную технику отечественного производства на шасси МАЗ, образцы боевой одежды, снаряжения и оборудования, разработанные при поддержке НИИ ПБиЧС МЧС.-0-