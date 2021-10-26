Нигерия заинтересована в дальнейшей подготовке своих специалистов на базе университета МЧС Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная пожарная служба Нигерии заинтересована в дальнейшей подготовке своих специалистов на базе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Такое мнение высказал в ходе двусторонних переговоров с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Андреем Юржицем генеральный комендант Федеральной пожарной службы Нигерии Ибрагим Лиман. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Делегация Федеральной пожарной службы Нигерии прибыла в Беларусь для изучения белорусского опыта подготовки специалистов для иностранных спасательных ведомств. Сегодня нигерийская делегация посетила университет МЧС. Во время встречи стороны обсудили перспективы двустороннего белорусско-нигерийского взаимодействия в организации и проведении совместного обучения нигерийских специалистов на базе учебного заведения Федеральной пожарной службы Нигерии, вопросы оказания консультативной помощи в формировании нигерийской национальной нормативно-правовой базы, регламентирующей направления деятельности пожарной службы этой страны, и другие аспекты сотрудничества ведомств двух стран.

Белорусская сторона подтвердила дружественный характер взаимодействия, а также заверила зарубежных партнеров в готовности оказать Нигерии методологическую помощь в разработке национальной правовой базы в области регулирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Во время визита запланировано изучение образовательных возможностей и материально-технической базы филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС, а также Минского городского управления МЧС.

Начиная с 2003 года в Беларуси обучены 8 нигерийских специалистов за счет средств Международной организации гражданской обороны, 60 человек прошли военно-медицинскую подготовку на базе БФСО "Динамо". Кроме того, в мае 2021 года на базе ИППК УГЗ уже прошли обучение 20 специалистов из Нигерии по направлениям работы в аппаратах на сжатом воздухе, расследованию пожаров, а также проведению аварийно-спасательных работ в зоне ЧС и реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты, а в октябре там же подготовлено 12 специалистов по тематике проведения аварийно-спасательных работ на высотных зданиях.-0-

Фото МЧС